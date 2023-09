Justicia para Neto: Fiscalía de Puebla abre investigación por fuerte golpiza al jóven

Comparta este artículo

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Luego de hacerse viral un video donde se muestra a un grupo de al menos ocho jóvenes dar una fuerte golpiza a un joven identificad como Ernesto 'N', mejor conocido como 'Neto' en la zona de Angelópolis, atrajo la atención de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dependencia que afirmo que ya se había abierto una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el caso, al tiempo de dar con la ubicación de los presuntos agresores que enviaron al antes mencionado a terapia intensiva y donde su estado de salud se reporta como grave.

Mediante un comunicado de prensa, las autoridades destacaron que la denuncia de la fuerte golpiza se recibió de manera oficial el pasado 10 de setiembre, al tiempo que los hechos sucedieron un día antes. Con ello, se pudieron en marcha acciones con el objetivo de dar con el paradero de los agresores. Asimismo , se reveló que personal de la institución en cuestión entrevistó al joven con el objetivo de dar fe de las lesiones que recibió y sobre todo, poder tener más datos que lleven a ubicar a los presuntos agresores de los cuales, ya se ha identificado a dos.

La Fiscalía de Puebla concluirá lo más pronto posible la investigación para esclarecer el hecho y proceder contra quienes resulten responsables", dicta la misiva.

Familiares del joven agredido declararon que 'Neto' en compañía de una amiga, se encontraban en las jardineras de un parque cercano a la famosa Estrella de Puebla cuando los presuntos agresores se acercaron ambos y comenzaron a arrojarles cerveza. Al enfrentar a los jóvenes, estos comenzaron a golpear a 'Neto' hasta quedar inconsciente. Sin embargo, esto no fue motivo para detener a los agresores quienes, con base al video que se grabó por parte de una persona presente en el mismo sitio, un involucrado arroja una botella de cerveza en la cabeza mientras le advierte:

No se vuelvan a meter con nosotros".

Se sabe que el joven en cuestión, resultó con una fractura en el cráneo y hasta ahora s encuentra resguardado en su domicilio. Paralelo a la postura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, la Universidad Anáhuac lanzó un comunicado en donde remarcó que los agresores son estudiantes de esta institución y, tras condenar los actos de violencia, se determinó iniciar con un proceso interno que llevó a que los jóvenes fueran suspendidos de cualquier actividad académica, al tiempo que también tiene prohibido ingresar al campus. No se develaron los nombres de los que participaron en estos lamentables hechos.

Convocan a marcha

Los actos que han conmocionado a la ciudadanía en general, llevaron a que a través de las redes sociales se convocara a una marcha usando el hashtag #JusticiaParaNeto, con el objetivo de exigir a las autoridades impartir justicia por este evento. El evento se sabe, se llevaría a cabo este lunes 11 de septiembre en punto de las 06:30 horas, tiempo del centro, desde la tienda de autoservicio Soriana con destino a la Universidad Anáhuac donde los presuntos agresores son estudiantes. Para ello, los manifestantes usarán la vía Atlixcáyotl donde se advierte por afectaciones a la movilidad.

Al hacerse viral este evento social, Coral Zavaleta, quien funge como abogada de 'Neto' y quien ha dado apoyo a la familia, ha asegurado que la familia no está detrás de esta movilización y por ello, se pidió a al ciudadanía a no afectar a terceras personas a nombre del agredido, por lo que se urgió a no cerrar calles de la zona con el fin de defender un derecho. En ese sentido, la litigante remarcó que la familia de Neto repuebla las acciones violentas y por ello, están a la espera de conocer los resultados de las autoridades quienes se sabe, ya atrajeron el caso.

Pese a tal postura, a través de las plataformas digitales se ha difundido una fotografía de dos de los presuntos agresores identificados como Fran y Luis 'R', ambos hermanos gemelos quien supuestamente han recibido apoyo de Brenda Marin y José Romero, ambos padres d elos antes mencionados para esconderlos de la justicia. Esta información no ha causado una postura de parte de las autoridades, especialmente porque internautas han asegurado que cuentan con teléfonos de los antes citados y el domicilio particular de ambos.

