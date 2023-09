Padre e hijo evitan asalto al someter a ladrón y propinarle una golpiza en Tamaulipas

Comparta este artículo

Tampico, Tamaulipas.- Durante la mañana del pasado domingo 10 de septiembre, en el municipio de Tampico, Tamaulipas, padre e hijo fueron víctimas de un asalto, sin embargo, el presunto amante de lo ajeno no se esperó de la pronta reacción de los hombres, quienes lo alcanzaron a derribar para posteriormente someterlo, esto para que a los minutos fuera liberado por los afectados.

El incidente se registró alrededor de las 11:00 horas, sobre las inmediaciones de la zona centro de la ciudad, en la ya mencionada demarcación tamaulipeca, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por el reporte de un presunto ladrón que sometido por sus víctimas, por lo que al arribo de los agentes, estos no encontraron al asaltante.

Padre e hijo evitan asalto en Tamaulipas, capturan y golpean al presunto ladrón

Primeros informes mencionan que un un padre y su hijo caminaban por la zona centro, cuando fueron abordados por un presunto criminal el cual los obligó a entregarles sus carteras y celulares, a lo que ellos molestos hicieron justicia por su propia mano al perseguirlo y propinarle la golpiza de su vida, esto para posteriormente retirarse, luego de conseguir todas sus pertenencias.

En el sitio del crimen llegaron los uniformados de la Policía Municipal, quienes ya nada pudieron hacer pues el malhechor huyó, mientras que por su parte los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) iniciara con las primeras averiguaciones, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para poder dar con su paradero y que estas acciones no se repitan.

Tras la difusión de este clip, en redes sociales decenas de internautas reaccionaron al video y debatieron sobre el actuar de las víctimas, asegurando que la violencia no es una alternativa, sin embargo, al estos ser una constante pues no queda otra opción, mientras que otros se molestaron debido a que no procedieron con el arresto del individuo, quien se fue como si nada hubiera pasado.

Fuente: Tribuna