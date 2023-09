Chiapas: Localizan sin vida a la maestra Berni; CJNG se la llevó tras advertencia al esposo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pasado jueves 7 de septiembre del presente año, se denunció que una profesora identificada como Berni Flor Mejía, la cual formaba parte del Colegio de Bachilleres (Cobach) localizado en la comunidad de Amatenango de Frontera, el estado de Chiapas, había sido privada de la libertad cuando sujetos armados, presuntamente miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), acudieron al plantel educativo y se la llevaron como una forma de presionar al esposo de la antes mencionada participar en los bloqueos que el citado grupo criminal realizó en diversos puntos y carreteros. Este martes, se informó que la docente fue encontrada sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el esposo de la docente se desempeña como conductor del transporte público y además forma parte de la plantilla de la empresa Peniel, la cual recorrer la ruta Frontera Comalapa-Motozintla. De manera extraoficial se ha denunciado que los operadores del empresa antes mencionada han sido víctimas de extorsión por parte de los presuntos criminales e incluso el pasado 11 de agosto varios fueron contactados por ellos para llevar a cabo los bloqueos; algunos se negaron a participar y como represalia, la docente fue privada de su libertad.

Nos estaban citando a bloquear, pero no fuimos. Nos acusaron de estar a favor del grupo contrario, pero es mentira, ya no nos dejaron trabajar. Nos dijeron que ya no nos querían ver en el camino y luego pasó el secuestro de la maestra Berni, esposa de un compañero", dijo uno de los operadores afectados.