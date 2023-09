Caos vehicular: Accidente en Ciudad Obregón, Sonora, moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Centro, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: un vehículo particular colisionó contra un tractocamión. Por fortuna, este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales, mas sí severos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 13 de septiembre del 2023, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en las vialidades Miguel Alemán y Zaragoza, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un vehículo sedán iba circulando de Norte a Sur sobre la calle Miguel Alemán; al llegar a la Zaragoza, se encontró con un tráiler que iba sobre la misma vialidad, pero en sentido contrario (de Sur a Norte).

Accidente en Ciudad Obregón.

Al momento de girar para tomar la Zaragoza, al poniente, el vehículo particular se impactó contra la unidad pesada lo que provocó que el tráfico vehicular quedara bloqueado. Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Debido a que este accidente no dejó personas heridas ni muertas, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, los oficiales informaron que el tractocamión sufrió daños severos en la llanta superior derecha, y en el tanque de diésel. En tanto, el vehículo particular quedó parcialmente destruido de la parte frontal. Agentes de la Guardia Nacional (GN) ayudaron a agilizar el tránsito en dicha zona.

Finalmente, elementos de Tránsito Municipal de Cajeme realizaron el peritaje para el deslinde de responsabilidades. Previo a la celebración de las Fiestas Patrias, las autoridades hacen un llamado a la población a consumir bebidas embriagantes con medida, y a no manejar bajo la influencia de éstas, pues podrían provocar accidentes mortales. La recomendación es disfrutar en un entorno familiar saludable.

