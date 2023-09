Fiscalía de la CDMX: Mujer que denunció el robo de sus mellizos, nunca estuvo embarazada

Ciudad de México.- El pasado 12 de septiembre del presente año, trascendió el hecho de que una mujer y su esposo, denunciaron ante las autoridades competentes al personal médico de una clínica particular localizada en la alcaldía Venustiano Carranza debido a que la fémina argumentaba haber dado a luz a dos mellizos el viernes 8 del mes, los cuales le habían sido robados bajo el argumento de que en realidad no tenía bebés en su interior sino que en realidad se trató de dos tumores. Por este evento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) atrajo el caso determinando que en efecto de la mujer nunca estuvo embarazada.

Liliana, como se identificó a la mujer que acudió a la clínica con el objetivo de dar a luz a sus bebés, declaró en entrevista con diversos medios de comunicación que los médicos le habían impedido atenderse en otro sitio que no fuera ese. De manera extraoficial, el periodista Carlos Jiménez reportó que el objetivo del nosocomio privado fue robarle a la mujer más de 34 mil pesos en consultas al hacerle creer que estaba embarazada y solo ahí debía darle la bienvenida a los mellizos. Ahora, la investigación dio un giro de 180 grados pues la Fiscalía capitalina determinó que sí hubo intervención quirúrgica pero no para una cesárea.

Con la difusión de un comunicado de prensa, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy informó que sí se cuenta con evidencia de haberse realizado una operación en el sitio que quedó asegurado por las autoridades pero ne realidad la mujer nunca estuvo embarazada. Para comprobarlo, la fémina fue trasladada al Hospital Materno Infantil Inguaran, ubicado en la misma demarcación donde se determinó que jamás hubo expulsión de placenta. Lo que determinaría que en efecto, hubo embarazo de por medio.

Se determinó que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o procedimiento quirúrgico de una cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta. No obstante, sí se le realizó una intervención quirúrgica o cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente".