Menor de edad sufre quemaduras tras caer en una hoya de agua hervida en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Durante la noche del pasado jueves 14 de septiembre, en el municipio de Nogales, Sonora, un menor de edad resultó herido luego de que cayera a una hoya con agua hirviendo, por lo que de inmediato fue enviado hacia un hospital a bordo de un automóvil particular, mientras que de la madre se le dio aviso a los pocos minutos, por lo que esta llegó al nosocomio.

Los hechos se registraron a las 22:20 horas, sobre la calle Los Janos de la colonia El Represo, esto en la ya mencionada demarcación sonorense, donde se suscitó una gran movilización de los servicios de emergencia, quienes informaron sobre un menor que sufrió fuertes quemaduras al caer a una una hoya con agua hirviendo, esto mientras sus progenitores se encontraban distraídos.

Sufre niño quemaduras graves al caer dentro de olla con agua hirviendo en Nogales

Primeros informes mencionan que su madre fue identificada como Zulema, de 27 años de edad, quien lo había dejado encargado con una vecina mientras salía a hacer unas compras, mientras que ella dejó una hoya con agua hirviendo en el piso a la cual el niño cayó por accidente al provocarse severas lesiones, es por ello que de inmediato fue enviado de emergencia a un hospital para su pronta atención.

Fueron vario minutos los que el pequeño duró dentro de la hoya, por lo que al darse cuenta de su presencia dentro de esta, de inmediato lo llevó a un hospital para su valoración, esto a bordo de un automóvil particular, pues no quisieron esperar a la llegaba de la ambulancia de Cruz Roja Mexicana, debido a que no había mucho tiempo para esperar una respuesta.

Por el momento, se sabe que el menor ya se encuentra internado en las instalaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, donde quedará a disposición de especialistas, los cuales aseguran que sus heridas tardan más de 15 días en sanar y sí ponen en peligro la vida, por lo que Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) tendrá que hacerse cargo del caso.

Fuente: Tribuna