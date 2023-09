Ovidio Guzmán es sacado del Altiplano para enviarlo a Estados Unidos; será extraditado

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Se reportó que el narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fue sacado del Penal del Altiplano porque presuntamente será entregado a autoridades Estados Unidos para su extradición. Como se sabe, el conocido 'Ratón' fue aprehendido a inicios de este 2023 luego de una difícil jornada de violencia en el estado de Sinaloa, tras el operativo que organizó el Ejército Mexicano para capturarlo.

Fueron funcionarios del gobierno americano quienes reportaron que el oriundo de Culiacán estaba a punto de ser extraditado. En tanto que medios estadounidenses como ABC News y Chicago Tribune reportaron que Ovidio, quien es considerado como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, habría llegado al país vecino durante este viernes 15 de septiembre; específicamente se encontraría en la ciudad de Chicago, Illinois.

El hijo de 'El Chapo' se encuentra en la lista de los delincuentes más buscados y enfrentaría al menos 11 cargos federales en la nación gobernada por Joe Biden. Los primeros reportes indican que agentes de la Interpol trasladaron a Ovidio por aire, específicamente en un helicóptero, desde el penal de máxima seguridad ubicado en Edomex, hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para su extradición.

Cabe resaltar que el portal de Milenio destacó que había consultado a altos funcionarios del gabinete de seguridad mexicano, quienes habrían revelado que la extradición de 'El Ratón' continuaba en proceso debido a que había trámites legales pendientes. Por otra parte, el reportero policíaco Carlos Jiménez dijo que el traslado del hijo de 'El Chapo' Guzmán fue rápido y en total secrecía. Todo habría comenzado la mañana de este viernes.

Carlos Jiménez asegura que sus fuentes no le han podido revelar dónde se encuentra Ovidio Guzmán, pues los elementos de la Interpol no revelaron hacia dónde se dirigía el helicóptero al que fue subido el capo sinaloense. Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha confirmado la supuesta extradición de 'El Ratón', pero se espera que dentro de pronto aclaren si esto ocurrió.

