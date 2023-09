VIDEO: Hombre amenaza con lanzarse de torre del Cablebús si no le consiguen trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una fuerte movilización de los servicios de emergencia se registró la mañana de este sábado 16 de septiembre en la Línea 1 del Cablebús de la Ciudad de México, pues un hombre se intentó suicidar después de escalar una de las torres de este medio de transporte capitalino, que corre de Indios Verdes a las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, las autoridades arrobaron al sitio de los hechos,

En ese sentido, el servicio estuvo suspendido por más de tres horas. La suspensión del servicio fue reportada por el Cablebús alrededor de las 08:24 horas. Asimismo, el sujeto amagaba con lanzarse y quitarse la vida y solo bajaría si alguien le conseguía trabajo, así lo informó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó que elementos de Protección Civil, Bomberos y Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron la emergencia.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, rescataron a un hombre que, al parecer, intentó arrojarse al vacío, luego de escalar una torre del Cablebús, en la colonia Laguna Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Intento de suicidio en el Cablebús, foto: Especial

Los efectivos en campo, fueron alertados por personal del Centro de Comando y Control (C2) Norte, de un hombre que se encontraba en la parte alta de la torre 10 de la Línea 1 del Cablebús, ubicada en la Calzada Ticomán y la avenida Politécnico, por lo que después de verificar la emergencia, activaron los protocolos de seguridad necesarios.

Con el apoyo de personal de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), suspendieron el servicio a fin de resguardar la integridad física del ciudadano, en tanto, al punto acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes con las medidas preventivas del caso, hicieron contacto con el ciudadano de 37 años de edad, quien después de varios minutos de un diálogo disuasivo y técnicas de convencimiento, accedió a bajar voluntariamente.

Una vez puesto a salvo, paramédicos del ERUM lo valoraron y al ver que no tenía ninguna lesión, tras darle algunas recomendaciones, el hombre se retiró del lugar, no sin antes agradecer el apoyo de los oficiales de la SSC. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están capacitados para brindar auxilio en situaciones de crisis y que pongan en riesgo la integridad física de las personas, sobre todo de los sectores vulnerables de la población, por lo que invita a los ciudadanos a no dudar en pedir apoyo al policía más cercano.

Fuente: Tribuna