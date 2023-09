Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la mujer transgénero que fue corrida de baños de mujeres, Laura Glover, acaba de tener su muy dulce venganza, debido a que recientemente se ha informado y compartido un video en el que se ve como asalta la dulcería con un grupo de trans y otros miembros de la comunidad LGBTQ+, alegando que es la manera en la que están defendiéndose por haber sufrido discriminación en la Cineteca Nacional.

Como se sabe la mencionada ciudadana de la Ciudad de México, hace 24 horas que denunció que varios Policías la sacaron de los baños de mujeres en la Cineteca Nacional, mostrándose molesta al expresar que fue con violencia, declarando: "Que a una mujer trans la hayan sacado a rastras del baño con tanta violencia, en un país donde se matan siete mujeres trans por día. Estamos cansadas de que pin... pen... nos violenten. Quiero al gerente ahorita, ya estamos hartas".

Ante este hecho, en el que se puede ver como un par de oficiales le expresan que no puede estar y que no la reconocen como a una mujer, despertando la molestia de miles de internautas en X, anteriormente conocida como Twitter, debido a que afirman que debe de haber mejores maneras de manejar este tipo de situaciones y que deberían de haber políticas contra esta clase de discriminación y transfobia.

Y aunque en las redes sociales de la Cineteca Nacional han expresado que van a preparar de mejor manera a todo su personal para evitar este tipo de incidentes, sin embargo, la polémica legisladora, Lili Téllez, dijo que se estaba exagerando pues: "Esto NO es discriminación. Los baños de mujeres, son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico", dejando muy en claro que para ella es correcto que las mujeres trans no entren a baños de mujeres.

Al parecer, este hecho, parece ser que hizo enfurecer bastante a Laura, la cual al escuchar tantos comentarios contradictorios habría decidido dejar en claro que no piensa quedarse de manos cruzadas y cometió en terrible delito, pues reunió a varios de sus amigos y amigas transgéneros para entrar a dicho lugar y asaltar su dulcería, sacando a los empleados al asustarlos y comenzar a romper, tirar y lanzar jugos, palomitas entre otros dulces.

Ante este hecho, en redes sociales comenzaron a criticarla, afirmando que no está ayudando a su causa y no está inspirando respeto, por lo que muchos la han vuelto a llamar "el señor con peluca que sacaron del baño", señalando que: "No son ningunos oprimidos, son unos delincuentes resentidos, representan un peligro para la sociedad", comenzando una vez más la división de opiniones.

Fuente: Tribuna del Yaqui