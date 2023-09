AMLO reacciona a VIDEOS de narcos del Cártel de Sinaloa aplaudidos en Chiapas

Ciudad de México.- Desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los videos que el pasado fin de semana circularon en redes sociales, los cuales muestran a habitantes de Chiapas aplaudir y celebrar la presencia de presuntos sicarios que serían del Cartel de Sinaloa. El presidente de México criticó que esta nota se haya difundido en "nado sincronizado" y apuntó que es otra estrategia en su contra.

En la 'mañanera' de hoy, lunes 25 de septiembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció que hay grupos de la delincuencia organizada que actualmente están disputándose el territorio en Chiapas, por lo que se ha visto la movilización de vehículos con personas armadas (presuntos narcos). Señaló que es de interés tener espacios para el resguardo de drogas de Centroamérica, principalmente la región que va de Frontera Comalapa hacia Motozintla.

En la imagen, AMLO en su tradicional conferencia de prensa. Foto: Gobierno de México

No obstante, AMLO no específico si se trataban de miembros del Cártel de Sinaloa. Lo que sí señaló fue que los medios hicieron "propaganda", pero que ya estaban en la zona elementos de la Guardia Nacional (GN). También negó que el crimen organizado ya dominara el estado de Chiapas.

Ha habido mucha propaganda: sacaron un video en donde van entrando a Frontera Comalapa 20 camionetas y están del lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos, y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas no por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional", declaró el mandatario López Obrador.

El presidente de México señaló que la difusión de esta noticia "tiene que ver mucho con el poco contenido que tienen para atacarnos, no hay miga, entonces cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral". Finalmente, pidió al pueblo chiapaneco no caer en provocaciones, ni dejarse someter por estos grupos delictivos.

Les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando”, manifestó.