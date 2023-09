Barberías, en riesgo de volverse puntos de venta de droga en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado jueves, un nuevo ataque armado se reportó en una barbería ubicada en el bulevar CTM y Los Naranjos, de Ciudad Obregón, en donde irrumpieron sujetos armados y abrieron fuego contra el dueño del lugar y uno de sus empleados, hecho que se suma a la estadística de agresiones en este tipo de lugares. De acuerdo a propietarios de estos establecimientos esto obedece a la presión que reciben de grupos del crimen organizado.

Carlos, expropietario de una barbería compartió que aun cuando no todos estos comercios sufren de la misma problemática, conoce a varios compañeros que han sido extorsionados para permitir la venta de sustancias ilícitas, y que ante el temor de represalias evitan realizar la denuncia correspondiente.

Del mismo modo añadió que en otros casos, son contactados directamente por personas que señalan ser de algún grupo criminal, quienes les dan indicaciones de dejar a "su gente" en el interior de la barbería a cambio de seguridad o de evitar algún tipo de extorsión económica.

La verdad que desde que me pasó esto y por los testimonios de colegas, yo decidí dejar de ser barbero al menos por un tiempo, ahorita solamente atiendo a unos cuantos clientes pero en su domicilio, sabemos que es un problema que cada día se ve más pero también entendemos que en gran parte se debe a que no hay denuncias y la autoridad no puede hacer nada si no saben del problema, porque la verdad cuando tenía mi negocio había muchos rondines de vigilancia", finalizó.