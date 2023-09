Daniela es golpeada de forma brutal por su cuñada en Nogales; está embarazada

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Durante la noche del pasado sábado 24 de septiembre, en el municipio de Nogales, Sonora, se registró una brutal agresión en contra de una joven, la cual se encuentra en estado de gestación, esto luego de que su cuñada llegara a su domicilio para lesionarla, esto para posteriormente darse a la fuga, es por ello que al arribo de una patrulla, no se logró aprehensión alguna.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, sobre la calle Pila Larga del fraccionamiento La Mesa, esto en la ya mencionada demarcación sonorense, donde se suscitó la movilización de los servicios de emergencia, esto luego de se reportara la presencia de una mujer lesionada, esto derivado de una lesión por parte su cuñada, con quien previamente tuvo una discusión.

Autoridades llegan al sitio

Primeros informes mencionan que la lesionada responde al nombre de Daniela, de 21 años de edad, quien dijo que su cuñada de nombre Kenia, de 25 años, llegó y le propinó múltiples golpes sin importarle que estaba embarazada, pues la comenzó a insultar, para después tomarla del cabello y tirarla al piso, donde la golpeó en la cabeza con los puños y le arañó el rostro, el cuello y los hombros, esto para posteriormente emprender la huida.

En el lugar del crimen estuvieron los uniformados en activo de la Policía Preventiva Municipal, quienes se encargaron del resguardo del perímetro para no contaminar la evidencia, mientras que por su parte el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) iniciara con las primeras averiguaciones, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para poder proceder en contra de la familiar.

Por el momento, se sabe que la mujer herida ya fue internada en las instalaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, donde quedó a disposición de los especialistas, quienes determinaron que las lesiones no causan peligro en su vida, sin embargo, del bebé no se sabe, pues hubo sangrado vaginal, es por ello que se quedó internada bajo observación, mientras que de la agresora no se sabe nada.

Fuente: Tribuna