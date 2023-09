Encontrarían sin vida a Regina, la menor de 3 años que desapareció en restaurante de Teapa

Comparta este artículo

Villahermosa, Tabasco.- Tras varios días de haber desaparecido del interior de un restaurante ubicado en la carretera entre Teapa y Villahermosa, recientemente salieron a la luz informes con respecto a que la menor de tres años, Regina, habría sido encontrada sin vida en el río que estaba ubicado detrás del establecimiento de comida, aunque hasta el momento sus padres no han identificado el cuerpo.

Fue el pasado domingo 24 de septiembre cuando las autoridades de Villahermosa, Tabasco dieron el inicio a la búsqueda de la infante, debido a que su madre hizo un llamado después de que no encontrara a la pequeña en el área de juegos infantiles con el que cuenta el restaurante La Lupita, donde la dejó bajo la vigilancia de una de las empleadas del establecimiento antes mencionado, alrededor de las 17:30 horas locales.

Según los informes revelados hasta el momento, Roberto Córdoba y Nataly López, padres de la menor, señalaron que la madre dejó a la niña en la zona infantil para terminar de comer, pero cuando regresó la empleada encargada de supervisar la zona no sabía donde estaba y no la localizaron, señalando que "El restaurante estaba lleno, nadie vio nada, no nos ayudan a buscar. Lo que queremos es que regrese Regina".

Alerta amber para Regina. Internet

Para poder localizar a la niña que padece de autismo, se desplegaron operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), que además de tierra también fue en agua debido a que detrás del local hay un pequeño arroyo, pero lamentablemente no encontraron nada y Nataly afirmó que: "Estamos desesperados, no tenemos ninguna información sobre su paradero. La necesitamos".

Ahora, la mañana de este martes 26 de septiembre las suplicas de la familia y los esfuerzos de las autoridades rendirían su fruto, debido a que los habitantes de una localidad cercana, Acachapan y Colmena, llamaron a oficiales para reportar que un cuerpo pequeño estaba flotando sobre las inmediaciones del río Grijalva, por lo que llegaron y acordonaron la zona los de Protección Civil, la SSPC y la FGE de Tabasco.

Después de que inspeccionaran el área y procedieron a levantar el cuerpo, el cual se dice que podría ser de Regina, sin embargo, los padres de la infante señalaron que aunque ellos se presentaron para saber lo que ocurría y se ofrecieron para ver el cuerpo y tratar de identificar si se trataba de su hija, en realidad no se los habrían permitido y actualmente las autoridades aún se negarían a que los viera.

Regina fue buscada por tierra y agua. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui