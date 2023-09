Autoridades de Cajeme, Sonora, activan el Código Rojo por balacera en la vía pública

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La tarde del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones de la localidad Estrella, en la comisaría de Cócorit, municipio de Cajeme, luego de que se desatara una balacera en la vía pública. Si bien este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar se habló de daños en la fachada de una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado 28 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, en las vialidades Gilberto Soto y La huerta, en el barrio de la Estrella, perteneciente a la comisaría de Cócorit, en Cajeme, Sonora. Se detalló que un comando armado llegó a dicha dirección a bordo de un vehículo y que, sin mediar palabra con los vecinos, comenzaron a disparar contra un inmueble en repetidas ocasiones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Luego de la agresión armada, los supuestos sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido, en tanto que vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias, razón por la que se activó el Código Rojo en esa zona de Cajeme. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme llegaron al sitio e informaron que en la vivienda rafagueada habría una familia, no obstante, esta resultó ilesa del ataque.

Debido a que no hubo heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, sin embargo, llegaron al sitio oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes resguardaron la zona y comenzaron a entrevistar a los vecinos. Al momento, no se pudo establecer el móvil de esta agresión armada.

La escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para que se realizaran las diligencias correspondientes y se recaudaran las evidencias balísticas. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes de detenidos por estos hechos. Las pesquisas por estos hechos violentos continuarán por parte de las autoridades locales.

Fuente: Tribuna