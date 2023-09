Policías municipales salvan la vida a niña ahogada en alberca de Bahía de Kino

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Tras sufrir ahogamiento mientras se encontraba en una alberca de Bahía de Kino, una niña de tres años de edad fue auxiliada por policías municipales, quienes se convirtieron en sus héroes al lograr recuperar sus signos vitales, pues llevaba algunos minutos inconsciente por el agua que ingirió y la falta de oxígeno.

De acuerdo a los reportes, la emergencia se reportó la noche del pasado jueves 28 de septiembre, alrededor de las 08:35, así que los agentes Jesús García Arellano y Lucio Alberto García Cota llegaron al lugar, ubicado en las calles Mar de Cortés y Cochórit, donde tuvieron que actuar para intentar salvarle la vida.

Fue el uniformado Lucio Alberto, quien se encargó de brindar los primeros auxilios a la pequeña que presentaba un paro cardiorespiratorio, así a través de las maniobras de RCP logró recuperar su pulso y su respiración y una vez estabilizada fue trasladada por socorristas de Cruz Roja a la clínica del poblado Miguel Alemán con la intención de brindarle atención médica.

Según el informe de Seguridad Pública Municipal, testigos afirman que la niña estaba en la alberca utilizando un salvavidas, pero pocos minutos después la encontraron inconsciente, por lo que no siempre estuvo bajo vigilancia, pero afortunadamente fue rescatada y se encuentra con sus familiares.

La hazaña de los agentes fue reconocida por el presidente municipal Antonio Astiazarán, quien desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, les dedicó unas palabras: "Celebramos la valentía y el compromiso de estos oficiales, quienes demostraron que la respuesta rápida y la capacitación pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte".

¿Qué hacer en caso de ahogamiento en alberca?

Los incidentes en la alberca son más comunes de lo que piensa, pues basta una pequeña distracción para que ocurra, principalmente a niños, así que en caso de emergencia lo primero que se debe hacer es sacar a la víctima del agua y recostarlo boca arriba para que el cuerpo quede en línea, así como asegurarse si la persona todavía respira.

Si la persona respira normalmente, colócala en posición lateral. Por seguridad, para que no se asfixie si empieza a vomitar, pero si no respira y no tiene pulso es necesario darle reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegue la ayuda médica, así como dar respiración boca a boca hasta que el pecho se infle, esto después de cada 20 presiones de RCP.

