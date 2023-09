Condenan a 15 años de prisión a Jorge y David en Morelos; cobraban piso a comerciantes

Comparta este artículo

Emiliano Zapata, Morelos.- La Fiscalía General del Estado de Morelos informó este lunes que se comprobó la responsabilidad penal de dos hombres llamados Jorge Jesús 'N', de 38 años de edad y David Javier 'N', de 37 años, en el delito de extorsión cometido en contra de un comerciante del municipio de Emiliano Zapata, a quien le exigieron el pago de una suma de dinero como derecho de piso o de lo contrario le causarían daño, por lo que les fue impuesta una sentencia de 15 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en el mes de septiembre de 2019, cuando los ahora sentenciados llegaron hasta el local comercial de la víctima para extorsionarlos, por lo que acudió ante la Fiscalía Antisecuestro para interponer su denuncia. La investigación permitió la identificación de los responsables de nombres Jorge Jesús y David Javier, ambos detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el mes de mayo y septiembre de 2022, respectivamente, en el fraccionamiento Paseos del Río, en Emiliano Zapata, en cumplimiento a una orden de captura.

Cabe destacar que el proceso en contra de los dos señalados fue suspendido luego de que la juez de control dictara un auto de no vinculación a proceso que los dejó en libertad, no obstante, como resultado del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, esa resolución fue revocada. Al no comparecer los libertos a las audiencias, se declararon sustraídos de la acción de la justicia, lo que motivó la solicitud de orden de aprehensión en su contra y en consecuencia, su cumplimiento, retomando la secuela procesal desde la etapa intermedia.

Una vez agotada esa etapa, Jorge Jesús y David Javier fueron llevados a juicio oral en donde la representación social acreditó más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de ambos en el delito de extorsión, y durante la audiencia de individualización de sanciones les impusieron 15 años de prisión a cada uno de ellos, al pago de una multa y reparación del daño a favor de las víctimas.

En otro caso, un individuo identificado como Daniel 'N' fue vinculado a proceso, después de que la Fiscalía del Estado de México acreditó su posible autoría en el delito de extorsión en agravio de un comerciante, ilícito ocurrido hace unos días en el municipio de Ecatepec. Este sujeto fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento de una orden de arresto.

Fuente: Tribuna y FGE Morelos