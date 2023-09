FUERTE VIDEO: A plena luz del día, sujeto dispara contra una mujer en calles de Tijuana

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Cámaras de videovigilancia ubicadas en un domicilio particular de la ciudad de Tijuana, captaron el momento exacto en el que una mujer fue asesinada por un sujeto que, al notar su presencia, cruza la avenida hasta dispararle en al menos tres ocasiones, provocando que la fémina perdiera la vida de manera instantánea. Aunque las autoridades no han revelado la identidad de la hoy occisa, se sabe que se desplegó un fuerte operativo de seguridad con el objetivo de dar con el pistolero.

Durante la tarde del pasado domingo 3 de septiembre y hasta este lunes, las fuertes imágenes de 36 segundos de duración, le han dado la vuelta al país provocando que internautas exijan a las autoridades más seguridad, especialmente en la ciudad fronteriza donde la ola de violencia se ha desatado. En el caso de este lamentable evento, se observa cómo la fémina, de aproximadamente 30 años de edad, camina por la acera con el celular en la mano. Del otro lado, el agresor la ubica y se acerca hasta donde se encuentra.

Una vez que el pistolero está de frente a la mujer, le dispara a quemarropa y provoca que ésta caiga al suelo. Pese a que la mujer parece estar gravemente herida, el sujeto le dispara de nueva cuenta hasta conseguir que esta quede sin signos vitales. Antes de escapar por el mismo lugar, toma el celular de la mujer y sube a una camioneta, la cual arranca para evitar ser sorprendidos por las autoridades. Cabe destacar que en el video, no se observan las placas, pero sí las características de la unidad.

En más detalles, intérnalas señalaron que la mujer caminaba con dirección al Hotel Pueblo cuando fue interceptada por el agresor. En el lugar de los hechos, se encontraron al menos tres casquillos percutidos por lo que se aseguró la zona para resguardar los restos y así, poder iniciar con las investigaciones adecuadas que lleven al esclarecimiento del caso. El video podría quedar integrado a la carpeta de investigación a modo de contar con evidencia.

Foto: captura de pantalla

Luego de la viralización de tales imágenes, las autoridades en Tijuana no se han pronunciado pues por ahora solo se sabe que el ataque sucedió el pasado sábado 2 de septiembre en una zona urbana de Río Tijuana. Derivado de las detonaciones, se desplegó un operativo con el fin de tratar de ubicar a los responsables pero hasta ahora, no hay reporte de detenidos o incluso, de haber ubicado la camioneta donde el agresor emprendió la huida. Del mismo modo, se desconoce la identidad de la mujer y sobre todo, los motivo para que ésta fuera asesinada pues se presume, no se trató de un intento de asalto sino de un ataque directo.

El pasado 10 de agosto del presente año, en la ciudad de León sucedió el asesinato de una joven de 38 años de edad identificada como Milagros, la cual también fue atacada a plena luz del día cuando transitaba por las calles de dicha ciudad guanajuatense. Ambos casos se dijo, se trataba de un intento de asalto aunque en el caso de Milagros, se reveló más adelante que el agresor se trataba de una expareja sentimental, el cual la apuñaló en al menos cinco ocasiones causándole el deceso de manera inmediata.

Fuente: Tribuna