Código rojo en Cajeme: Ataque armado en 'El Conty' deja un saldo de una persona sin vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este sábado 9 de septiembre, autoridades en Cócorit en el estado de Sonora, se movilizaron debido a que se registró un ataque armado en el barrio conocido como 'El Conty', donde el saldo fue de una persona sin vida. Hasta este momento, no se tiene información relacionada con los presuntos agresores; sin embargo, autoridades correspondientes se dieron cita en el lugar con el objetivo de iniciar las primeras investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

Primeros reportes hacen énfasis en que la víctima se encontraba en las inmediaciones de su domicilio particular, ubicado en la calle de camino carretero muy cerca de una vialidad que conecta con la loma de Guamúchil, cuando sujetos armados arribaron y le dispararon de manera directa en varias ocasiones para con ello emprender la huida. La persona agredida, la cual se sabe es un masculino de aproximadamente 45 años de edad, perdió la vida en el lugar de los hechos mientras que los responsables escaparon con rumbo desconocido.

De manera inicial, las autoridades recibieron el reporte respecto a que había habido una persona con herida de bala; no obstante, una vez que paramédicos de la Cruz Roja se dieron cita en el lugar donde sucedió el ataque armado, confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. Posterior a ello, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), llegaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la zona, resguardar los restos y comenzar con las primeras pesquisas.

Sobre la persona agredida, momentos después las autoridades informaron que ésta fue identificada como Juan Mauricio de 45 años de edad, cuyos restos se encontraban a un lado de varios casquillos percutidos, además de un arma larga que basta decir, fue asegurada por la policía específicamente elementos de Servicios Periciales los cuales comenzarán con la investigación adecuada para más adelante dar más detalles en torno a este lamentable evento. Los restos de las personas sin vida fueron trasladados de manera inmediata medicina legal donde se realizará la necropsia de ley.

Vecinos del barrio 'El Conty', perteneciente a la comisaría de Cócorit, destacaron que la persona agredida se desempeñaba como jornalero, aunque hasta este momento no se ha confirmado esta información. No se sabe cuál sea el vínculo por el cual fue atacado; sin embargo, como parte del protocolo de seguridad, elementos periciales comenzaron con las mediciones entre los indicios balísticos y los restos para tener más detalles sobre este evento. Por ahora no se ha arrojado un comunidad oficial sobre los hechos violentos registrados durante las primeras horas de este sábado.

La zona donde sucedió este ataque armado, estuvo resguardada por varias horas por elementos de la Policía Municipal, así como miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sobre todo autoridades pertenecientes a la AMIC. Por las horas en las que sucedió este ataque, la circulación no se vio afectada y por ello, solo bastó con varias patrullas para delimitar la zona a modo de evitar afectar con ls investigaciones que serán integradas en la carpeta de investigación.

