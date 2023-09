Fiscalía de Sonora activa Protocolo Alba para ubicar a Carmen Sagrario Valenzuela

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde del pasado viernes 8 de septiembre a través de las redes sociales se difundió una ficha de búsqueda con el objetivo de pedir a la ayuda a la ciudadanía para localizar a la señora Carmen Sagrario Valenzuela Parra de 65 años de edad, la cual se sabe dejó su domicilio ubicado en la colonia Francisco Villa en el municipio de Navojoa a bordo de su vehículo, el cual fue localizado tiras después sobre la carretera Guaymas con dirección a Hermosillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la ciudadana antes mencionada fue reportada como desaparecida desde el jueves 7 de septiembre alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, momento en el que salió de su domicilio particular al cual no regresó. Sobre la unidad en la cual la mujer viajaba, se dijo se trataba de un Ford Fiesta plateado, mismo que fue localizado en calidad de abandono sobre el kilómetro 185 de la carretera Guaymas-Hermosillo. Aunque la unidad quedó asegurada hasta este momento no se tienen pistas sobre el paradero de la señora Carmen.

A través de las plataformas digitales se difundió la fotografía de la señora Carmen con el objetivo de que la ciudadanía pudiera reportarla en caso de ser vista para ello también se pusieron a disposición los números 332 506 46 89 y 642 114 51 90 a los cuales se pide proporcionar información veraz que permita ubicarla tan pronto como sea posible y así poderla reunir con sus familiares y amigos quienes también han pedido a las autoridades poner en marcha operativos de búsqueda para localizarla a la brevedad.

Fiscalía activa Protocolo Alba

Luego de reportarse la desaparición de la señora Carmen Sagrario Valenzuela Alba, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora difundió a través de las redes sociales otra ficha de búsqueda donde se incluyeron más datos que permitan a la ciudadanía poder ubicarla a la brevedad en ese sentido la dependencia hizo énfasis que se activaba el Protocolo Alba, el cual se aplica cuando se sabe sobre la desaparición de mujeres y niñas, las cuales se advierte pueden estar en riesgo y por lo que se involucran a los tres niveles de Gobierno para ayudar a ubicar a la ciudadana se cuestión.

Hasta este momento se sabe que la señora Carmen vestía el momento de su desaparición una blusa en color blanco con figuras en tonos verdes además de un short en color verde oscuro y tenis de color blanco. En cuanto a características físicas se refiere se apuntó que es de complexión regular y tiene una estatura de aproximadamente 1.50 metros; su peso es de aproximadamente 70 kilos y tiene cabello corto y lacio. Como señas particulares, la señora carece de tres piezas molares. En caso de ubicarla se puede realizar una denuncia anónima al teléfono 662 289 8800 en la extensión 15511.

Se teme por su integridad y que sea víctima de un delito", destaca la dependencia.

El Protocolo Alba inició de manera oficial en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua y posterior a ello la alerta se fue implementando en otros estados del territorio mexicano. El protocolo que también lleva por nombre Protocolo Naranja, permite a las autoridades la realización de una serie pasos con el objetivo de ubicar a mujeres y niñas en calidad de desaparecidas por lo que se advierte el objetivo principal es ubicarlas con vida. Al involucrar a los tres niveles de Gobierno en este protocolo, se hace énfasis en que las autoridades deben implementar medidas que lleven a la búsqueda y localización de las personas en cuestión.

