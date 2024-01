¿Abrazos, no balazos? Ellos son los periodistas asesinados en México este 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De cara al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha presumido una disminución en el delito de homicidio a nivel nacional, gracias a su estrategia de seguridad cuyo lema es el popular "abrazos, no balazos". No obstante, hay sectores que aún no tienen la atención que necesitan para estar protegidos y desempeñar sus actividades sin miedo; uno de estos es el periodístico.

El pasado 2022 cerró con 11 asesinatos de periodistas. Si bien la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de sus subsecretarios (Ricardo Mejia Berdeja, hasta enero 2023; y Luis Rodríguez Bucio, actual) estuvo informando sobre los avances de las investigaciones por estos crímenes, la matanza de comunicadores continuó durante el 2023, y es que aún en este año México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio de comunicador.

México, el país más peligroso para ejercer el periodismo. Foto: Internet

De acuerdo con información de la Organización No Gubernamental (ONG), Reporteros Sin Fronteras, del 1 de enero al 1 de diciembre 2023 se reportaron en la República Mexicana cuatro asesinatos de periodistas, eventos que estarían relacionados con sus labores como investigadores y comunicadores.

Desde el año 2000, cerca de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México", expone la organización en su sitio web, en el informe que detalla la violencia que viven los periodistas en la nación gobernada por López Obrador.

En México matan periodistas: Estas son las cuatro víctimas del 2023

Estos son los comunicadores que fueron asesinados en México este 2023; las víctimas, quienes se dedicaban a investigar el crimen organizado, sus nexos con el Gobierno y sus operaciones a gran escala, fueron halladas muertas entre los meses de mayo y julio del año que ha concluido.

Gerardo Torres, director de la Agencia Red Noticias Nelson Matus, director de Lo Real de Guerrero Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada Marco Aurelio Ramírez, locutor de Stereo Luz FM

Además de los documentados, es importante referir que otros comunicadores, como Pablo Salgado, Jesús Gutiérrez Vergara e Ismael Villagomez murieron en circunstancias violentas, lo que hace un mayor énfasis en la peligrosa realidad que enfrentan los periodistas en la República. Las investigaciones por estos crímenes continúan por parte de las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que, en su balance del 2023, la organización Reporteros Sin Fronteras, agrega que México es el país con el mayor número de periodistas desaparecidos en activo a nivel mundial; la nación cuenta con 31 de un total de 84 casos, desde 1995 hasta el pasado 1 de diciembre del pasado año. ¿La estrategia de 'abrazos, no balazos' será suficiente?

Fuente: Tribuna