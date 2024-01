VIDEO: Dos mujeres atacan con un pitbull a dos perros callejeros en CDMX

Comparta este artículo

Iztapalapa, Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral un vídeo captado por cámaras de seguridad, en el que se captó el momento exacto donde un par de mujeres, residentes de la alcaldía Iztapalapa, salen a pasear con un perro de la raza pitbull, mismo que usa una correa. El condenable hecho empezó cuando ambas féminas no intentaban sacar a pasear al can, sino que querían maltratar a otros dos perros sin hogar, los cuales quedaron lesionados.

El clip de poco más de dos minutos de duración grabó cuando una mujer de aproximadamente 50 años de edad y misma que viste pantalones de color oscuro y un suéter color verde, pasea el pitbull cuando se dirige a una acerca donde descansan otros dos perros, incluso hay uno de ellos que se encuentra dentro de una casa que los vecinos probablemente colocaron para los animales de compañía.

Se ve que el can de color negro se percata de la presencia amenazante del perro pitbull, el otro perro más pequeño (que estaba dentro de la casa) sale corriendo asustado para evitar el peligro. El más grande solo se pone sobre la pared, es en este momento cuando la mujer le lanza una pierda al animal asustado lo que provoca que la mascota que ella llevaba se agite sin embargo no logra entender lo que su ama quiere.

Cabe destacar que en un primer momento, el perro de raza pitbull parece que no quiere reaccionar a las indicaciones de su dueña, pues no ataca a los dos canes, no obstante la mujer insiste para que su mascota muerda al perro asustado (por motivos que aún desconoce). Es importante mencionar que pese a las intenciones de ejercer la violencia, el pitbull no lesiona a ninguno de los dos animales.

Como era de esperarse, el vídeo provocó la indignación de los internautas, mismos que condenaron el hecho y reaccionaron de inmediato al ver las imágenes ya que le solicitaron a las autoridades y público en general identificar a las agresoras, ya que en ningún momento los animales callejeros le estaban haciendo daño a nadie y la mujer dueña del pitbull en cambio, decidió tirarle una pierda a los perros asustados.

“Habría que preguntar el porqué? No digo que este bien la acción, pero que tal si los perros callejeros que al parecer son de alguien (por la casita afuera) mordieron a un niño o viejito antes? Solo digo que también la gente tiene perros en la calle con dueño pero sueltos”; “Busquen nombres y dirección”; “Se tiene que dar a conocer el nombre de esas asesinas sádicas y enfermas, quién sabe qué harán en su casa donde nadie las ve” fueron algunos de los mensajes que el video recibió.

