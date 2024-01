Colombianas no fueron víctimas de secuestro en Tabasco; las contrataron para fiesta: SSPC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, presentó el informe sobre el caso de las 8 colombianas presuntamente secuestradas en Tabasco, quienes fueron localizadas el sábado 13 de enero. Señaló que las mujeres, quienes brindan servicios de acompañamiento, no fueron víctimas de ningún delito.

En la 'mañanera' de AMLO de este martes 16 de enero del 2024, realizada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Federal compartió la crónica sobre la supuesta desaparición y hallazgo de ocho escorts colombianas en Cárdenas, Tabasco. Apuntó que el caso inició el pasado viernes 12, cuando el Consultado General de Colombia presentó una denuncia formal.

SSPC informa sobre colombianas supuestamente secuestradas en Tabasco. Foto: Gobierno de México

El consulado de General de Colombia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco por la presunta desaparición de ocho mujeres de nacionalidad colombiana, que acudieron a una fiesta el 5 de enero en Cárdenas, Tabasco. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación e inició con las diligencias para ubicar a las víctimas", señaló el funcionario de Seguridad.

Luego de esto, la Fiscalía tabasqueña obtuvo información de llamadas, presuntamente realizadas por las desaparecidas a familiares en Colombia, mencionó Rodríguez Bucio. También mencionó la llamada que se hizo viral en redes y circuló en medios de comunicación, la cual era un audio de una de las supuestas víctimas en las que le pedía a un ser querido "rezar por ella" y sus acompañantes; aquí también habría confesado estar "atrapada" por un problema entre líderes de un grupo delincuencial.

Al día siguiente, el sábado 13 de enero, se realizaron diversos operativos interinstitucionales de búsqueda, en los que participaron elementos de la Fiscalía de Tabasco, del Ejército mexicano, y de la Guardia Nacional. En la tarde, las autoridades ubicaron a las ocho mujeres en el Motel Plaza Tabasco; el cual se encuentra en la carretera de Cárdenas a Villahermosa. "Se les brindó atención jurídica y médica", señaló el subsecretario.

Luego de esto, el funcionario de Seguridad Federal mencionó que las ocho mujeres colombianas no fueron víctimas de ningún delito y que en el Ministerio Público señalaron no haber sido secuestradas. En sus testimonios reconocieron que entraron al país como turistas y que, mediante WhatsApp, las contrataron como "acompañantes" para una fiesta privada, desde el 5 de enero. No obstante, ellas decidieron permanecer en el lugar de la fiesta hasta el 13 de enero; negaron estar retenidas contra su voluntad.

Sobre la mujer y el audio que se viralizó, esta habría señalado estar "bajo los influjos del alcohol y sentimental", por lo que hizo esa llamada, dijo el funcionario. El subsecretario agregó que las colombianas serán regresadas a su país por falsear información sobre su ingreso a México, pero que una de ellas quedará en el país bajo resguardo.

Situación migratoria de las ocho colombianas halladas en Tabasco. Foto: Gobierno de México

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'