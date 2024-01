VIDEO: Comandante de la Sedena amenaza a pobladores de Chiapas "Te tengo ubicado"

Comparta este artículo

Chicomuselo, Chiapas.- Los pobladores del Ejido Nueva América del municipio de Chicomuselo, Chiapas, chocaron con el Ejército Mexicano, pues los habitantes de la zona reportaron un fuerte enfrentamiento entre grupos rivales que mantienen una disputa territorial en la región de la Sierra y la Frontera. En varios vídeos que circulan en las redes sociales, aparece que los pobladores rechazaron la ayuda de los militares para evitar más derramamiento de sangre en la zona.

En los clips aparece como los habitantes niegan la entrada del Ejército Mexicano, pues no querían más violencia debido a los recientes enfrentamientos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cabe destacar que los pobladores impidieron el paso de los militares con palos y piedras, asimismo también se encontraba en el suceso la Guardia Nacional, los cuales usaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

En uno de esos vídeos, un comandante encara a los pobladores y amenaza a alguno de ellos "Están tapando el camino a la autoridad, es nuestro deber reconocer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todas parejo. ¿Cuál problema? El problema son ustedes cobardes, porque a dos o tres personas armadas le tienen miedo. ¡Cobardes! Para eso se deben de unir”, se escucha decir al comandante, mientras un manifestante intentaba hablar con el castrense.

“Como tú, como tu cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. Tú eres el que los presionas ¿o quién?. Quítese el paliacate. No se esconda”, dice alterado el militar que al darse cuenta de que lo estaban grabando cuestionó: “¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde?”. El comandante de la Secretaría de la Defensa Nacional le preguntó a las otras personas presenten los motivos por los cuales no los dejaban pasar.

“Guarden silencio los demás. Si son caballeros y los tienen puestos, guarden silencio. Tú también que estaba gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado, cabrón”, dijo el militar señalando a una persona que el video no captó.

“Le rogamos comandante”, se escucha decir a una persona que rápidamente fue interrumpido por el militar de la Sedena que advirtió que iba a entrar al pueblo y a los otros. “Dígame lo escucho…”, lo dejó continuar.

“Lo que queremos es que no se genere violencia”, dice un campesino, a lo que responde el elemento del Ejército que “ustedes lo están generando”. “Es que el problema comandante que con lo que sucedió la vez pasada, desalojar a esa pobre gente”, continuó el poblador. De acuerdo a medios de comunicación los hechos ocurrieron este 16 de enero.

Fuente: Tribuna