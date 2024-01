Morelos: Balean a paramédico por resistirse a un robo; intentan huir, pero chocan

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- La noche del pasado martes, 16 de enero, un paramédico de la Cruz Roja regresaba a su casa, cuando fue abordado por un trío de sujetos, quienes lo despojaron de sus pertenencias. Según reportes, la víctima se negó a entregar sus cosas, por lo que fue baleado a quemarropa. Los individuos intentaron escapar, pero chocaron contra el vehículo de un periodista del medio Voces Morelos, aún así, los criminales escaparon a pie, abandonando su carro.

Los hechos ocurrieron durante la noche de ayer, en las inmediaciones de la calle San Juan, en la colonia Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos, sitio por el que caminaba el joven paramédico, quien volvía a su casa; sin embargo, el masculino fue alcanzado por tres sujetos, que viajaban a bordo de un Tsuru color blanco. Los sujetos intentaron quitarle sus pertenencias a la víctima, pero éste se resistió, por lo que sacaron un arma de fuego y le dispararon.

Según algunos informes, el joven se quedó herido en el lugar mientras que; como es costumbre, los sujetos se dieron a la fuga tras disparar, pero su huida no duro demasiado, ya que, terminaron chocando con el auto de un reportero de un medio local. Los amantes de lo ajeno intentaron encender de nuevo su unidad motora, pero ésta no arrancó, por lo que no tuvieron más remedio que abandonar el vehículo en el sitio, para escapar a pie.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal y de la Secretearía de Defensa Nacional (Sedena) hicieron acto de presencia en la escena del crimen, pero no pudieron capturar a los asaltantes. Por su parte, el paramédico fue localizado con vida, por lo que fue trasladado a un hospital por sus colegas, donde recibió atención médica. Según indican, la víctima no portaba heridas graves, por lo que se espera que logre recuperarse de manera optima.

Por otro lado, el reportero también recibió atención, pero se desconoce su estado. Esta noticia ocurrió el mismo día en el que se reportó el asesinato de un hombre, quien fue identificado como un trabajador de una empresa refresquera. Según informes, la víctima fue ejecutada en la avenida Plan de Ayala, en Cuernavaca, sitio hasta el que arribaron elementos de la Policía luego de recibir un reporte de detonación de arma de fuego.

Fuentes: Tribuna