VIDEO: Detienen a Marco Landucci, fundador de 'Forbes', y catean su vivienda en CDMX

Ciudad de México.- Durante la tarde de este miércoles, agentes de la Policía Capitalina, en compañía de un actuario, realizaron un cateo en la residencia perteneciente al empresario Marco Landucci Lerdo de Tejada, ubicada en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El motivo aparente de esta situación fue una disputa legal con antiguos trabajadores de su empresa.

Fuentes judiciales señalan que se confiscaron obras de arte y otros artículos durante la revisión a la vivienda. Según informes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el empresario fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, donde enfrenta denuncias de hostigamiento por parte de exempleados, aseguró el noticiero de Joaquín López-Dóriga.

Un video difundido a través de redes sociales muestra a Landucci amenazando con demandar a los agentes si tocaban sus bienes durante la diligencia judicial:

No tiene nada que ver con nada de lo que está en la casa, es mía, yo la amueble, no hay factura de ellas y si se llevan algo de ella los voy a demandar al más alto nivel y que conste. Se me deben de largar ustedes, voy a llamar a fuerza pública. Me tocan algo, viene mi abogado para acá y los voy a acusar, están en una propiedad que no les corresponde, así de fácil, váyanse de mi propiedad", dijo el empresario a los policías.