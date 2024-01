AMLO reacciona al VIDEO de mujeres indígenas que piden ayuda a 'El Mencho' ante violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de esta semana, se viralizó en redes sociales un video en el que mujeres del pueblo wixaritari (conocido en español como huichol) le envían un mensaje a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', para solicitar que le ponga un alto a un cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo apodo sería 'El Rojo'. Este masculino sería el responsable de extorsiones, robos, asesinatos y desapariciones en el Norte de Jalisco.

Estas imágenes finalmente llegaron al Palacio Nacional, y el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reacción. Primero, el mandatario tabasqueño aseguró que se está atendiendo el tema de seguridad y que se sigue avanzando. Asimismo, señaló que esta clase de acciones ocurren porque, durante Administraciones pasadas, se abandonó al pueblo.

Se está atendiendo, vamos avanzando. Antes, porque esto se dejó en el abandono, empezando porque no existía el pueblo, para los corruptos [...], nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba en ese abandono? Llegaban las bandas y ellos eran benefactores; entregaban despensas, regalos, juguetes, en Día de Reyes, e incluso dominaban. [Todavía sucede], sí, en menor medida, porque esa práctica se arraigó muchísimo [en Administraciones pasadas]" comentó AMLO.

En el abandono general y en un ambiente de corrupción generalizada, llegaban las bandas a los pueblos y sentían muchos que eran los únicos que los atendían, así se desarrolló lo del guachicol", agregó.

En esta misma intervención, López Obrador comentó que, en efecto, "todavía sigue sucediendo en algunos lugares donde siguen llevando despensas", los grupos criminales. Sin embargo, el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) también da apoyos: "Por eso no dejo de hablar: no hay un hogar pobre que no reciba un apoyo en este gobierno y ya no es lo mismo".

Lo hemos hechos siempre; nosotros desde el principio sostuvimos que la seguridad del pueblo es seguridad del estado, eso que hicieron fue un error, y los errores en políticas son como crímenes. ¿No fue un error ir a declarar la guerra sin tener elementos en Apatzingán, cuando inició Calderón?", cuestionó el mandatario tabasqueño.

El presidente fue firme al declarar que no quiere que el pueblo "se arme", por lo que rechazó a las autodefensas que han ido surgiendo con el paso de los años. Asimismo, aseguró que el Gobierno y el Gabinete de Seguridad actúan "cada vez que hay un llamado así, ahí estamos y estamos en todos lados". Finalmente, pidió a los pueblos no apoyar a los grupos criminales y permitir la entrada de la Guardia Nacional (GN), pues ellos serían la respuesta a la inseguridad y violencia.

No apoyen a las bandas de delincuentes; entiendo que por temor tengan que asistir [...] [La violencia se frena] con más presencia de la Guardia Nacional, que no impida la presencia de la Guardia Nacional", comentó el mandatario.

