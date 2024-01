Ciudad Obregón: Autoridades detienen a presuntos tras ataque armado en la colonia Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Poco después del medio día de este viernes 19 de enero se activó un nuevo Código Rojo en Ciudad Obregón debido a que se reportaron fuertes disparos de arma de fuego en la colonia Cajeme, ubicada al norte. Tras atender el llamado de emergencia, autoridades de distintos órdenes de gobierno lograron la detención de al menos dos sujetos que tendrían presunta relación con el mencionado ataque armado.

De acuerdo con los primeros reportes, después de las 12:00 horas de este viernes vecinos de la Cajeme alertaron a las autoridades luego de escuchar una potente balacera en la calle José María Leyva entre Pascual Orozco y Carmen Serdán. Debido al rápido despliegue de autoridades en la zona, presuntamente dos personas fueron detenidas y trasladadas hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Otros informes señalan que en realidad fueron tres individuos los detenidos, pero de momento no hay nada confirmado. Se había mencionado que durante este ataque armado hubo al menos una persona lesionada, sin embargo, no llegaron paramédicos de Cruz Roja a la zona, por lo que se cree que no se registraron víctimas. Supuestamente, los sicarios habrían rafagueado un domicilio.

Detienen a dos sujetos tras ataque armado en Obregón

En estos hechos participaron distintos órdenes de gobierno, como elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como activos de Guardia Nacional, Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También llegaron peritos de la FGJE, además de un grupo especial de agentes investigadores.

De momento, las autoridades no han confirmado la detención de estos sujetos ni tampoco han brindado más detalles del suceso. Como se sabe, la colonia Cajeme ha sido escenario de sucesos de alto impacto, uno de los más impactantes ocurrió el 29 de diciembre cuando un comando armado irrumpió en una fiesta 'quinceañera' y disparó a quemarropa, asesinando a más de ocho personas y lesionando a más de 20, entre ellos varios menores.

Fuente: Tribuna