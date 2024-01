Emergencia: En pleno Centro de Ciudad Obregón, automóvil arde en llamas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en la colonia Centro de la cabecera municipal de Cajeme luego de que se reportara un fuerte incendio: un automóvil comenzó a arder en llamas. Miembros del heroico cuerpo de Bomberos se hicieron presentes para acabar con el fuego. Este accidente no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por incendio en Ciudad Obregón. Foto: Internet/Ilustrativa

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la mañana del pasado jueves 18 de enero del 2024, alrededor de las 10:50 horas, tiempo local, en las calles Sinaloa e Hidalgo, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, al Sur de Sonora. Ahí estaba un vehículo particular, el cual repentinamente estalló del motor; con la explosión, se provocó fuego que a gran velocidad se propagó hacia el cofre.

El lado derecho del automóvil también comenzó a arder en llamas, pues el fuego seguía creciendo a gran velocidad. Testigos que vieron este hecho dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Tras confirmar el siniestro pidieron ayuda al heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, el cual llegó a la zona en una máquina extintora. Luego de varios minutos, los "apagafuegos" se encargaron de sofocar las llamas, las cuales casi acaban con todo el automóvil. Cuando se sofocó el incendio, autoridades revelaron que los daños materiales serían, aproximadamente, de 50 mil pesos mexicanos.

Debido a que en este accidente no resultaron afectadas personas, no fue necesario que paramédicos de la Cruz Roja se hicieran presentes en la escena. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme se limitaron a realizar el Informe Policial Homologado (IPH) y a solicitar una grúa para retirar el vehículo, el cual estaba en un estacionamiento del Centro de Ciudad Obregón. No se compartieron datos sobre el dueño de la unidad.

Fuente: Tribuna