Modus operandi de fraude: Así es como te pueden robar al venderte un automóvil usado

Ciudad de México.- La Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó a la población acerca de un nuevo modus operandi para realizar fraude. ¿Estás pensando en adquirir un automóvil usado? Entonces quizás esta información puede serte de utilidad, sobre todo si te ha llamado la atención algún vehículo que hayas visto en redes sociales.

Los elementos de seguridad detectaron que los robos han aumentado en los últimos meses y varios casos siguen un mismo patrón. Se trata de vendedores que ofrecen las unidades en Internet. Publican fotografías de los vehículos, sin embargo, estas imágenes en realidad serían robadas.

Estas personas comparten imágenes falsas de números de serie de motores, facturas y otros documentos para que los compradores confíen y paguen un anticipo, o bien, agenden una cita para ver los autos o motos. Cuando los interesados pagan el anticipo, los vendedores desactivan toda forma de contacto y dejan de contestar. Por el contrario, cuando se concreta una reunión, entonces los vendedores los citan en sitios apartados y una vez ahí, les quitan los celulares y el efectivo que llevaban para comprar el auto.

No sólo los compradores están expuestos a sufrir un fraude, también las personas que buscan vender sus vehículos pueden ser víctimas de robo, pues los defraudadores emplearían herramientas, que en apariencia son seguras, para cometer crímenes. Por ejemplo, pagarían con cheques sin fondos o realizarían transferencias electrónicas que después cancelarían, de modo que los vendedores no sólo perderían el dinero, sino también sus autos. La peor parte es que las víctimas no pueden denunciar el caso como 'robo de auto', quedaría únicamente la opción de 'fraude'.

La Policía Cibernética sugiere que siempre se revise y soliciten opiniones de los perfiles que ofrecen los autos. Si los vendedores no cuentan con antecedentes, es mejor frenar la compra. También se recomienda hacer una revisión exhaustiva de los datos del vehículo, tales como factura, números de serie, historial de servicios, tenencias, placas, entre otros. Asimismo, es preferible aceptar las reuniones en sitios públicos y con seguridad.

Fuente: Tribuna