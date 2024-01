"Dónde sea que estés doy contigo": Así fue como el CJNG amenazó a Azucena Uresti

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En un escalofriante episodio de amenazas, Azucena Uresti, reconocida periodista con 20 años de experiencia, fue directamente intimidada por un individuo que asegura representar a Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El incidente, ocurrido en agosto de 2021, ha resurgido recientemente, destacando la vulnerabilidad de los periodistas en México frente al crimen organizado.

El video divulgado en redes sociales muestra a hombres armados mientras el presunto emisario del CJNG critica severamente a medios de comunicación, incluyendo Milenio, El Universal y Televisa, acusándolos de desbalance en la cobertura de noticias y de recibir financiación de grupos de autodefensa, a los que señala como narcotraficantes disfrazados.

'El Mencho'

La amenaza se extendió a Azucena Uresti, quien recibió un mensaje intimidante y directo: “No se ladeen para un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero”. Además, el individuo advirtió represalias si Uresti continuaba con una línea crítica hacia el CJNG.

La amenaza no pasó desapercibida, generando reacciones inmediatas en diversos sectores de la sociedad, incluyendo políticos como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Osorio Chong, así como organizaciones periodísticas. La preocupación sobre la seguridad de los periodistas en México, uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la profesión, se hizo evidente.

En respuesta a esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a Azucena Uresti durante una conferencia matutina. Aseguró que la periodista no está sola y garantizó su respaldo, comprometiéndose a brindar la asistencia adecuada para garantizar su seguridad. Esta declaración presidencial marca un importante compromiso con la protección de periodistas en riesgo y destaca la relevancia del tema en la agenda nacional.

Si bien no se proporcionaron detalles específicos sobre las medidas a implementar, el gesto de López Obrador resalta la importancia de salvaguardar la libertad de expresión y la integridad de los informadores frente a las amenazas de grupos criminales. Este incidente sirve como recordatorio de los desafíos que enfrentan los periodistas en México y destaca la necesidad de abordar eficazmente la protección de quienes ejercen esta profesión en un entorno hostil.

Fuente: Tribuna