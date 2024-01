Ciudad Obregón: Policías detienen a dos jóvenes de 18 años y aseguran vehículo robado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los esfuerzos de las autoridades para detener a los generadores de violencia en el municipio de Cajeme (estado de Sonora) continúan; lamentablemente, los criminales son más y más jóvenes. Lo anterior sería evidencia de una crisis social que requiere atención del Gobierno y la población cajemense. Un ejemplo fue ocurrido la madrugada del día de ayer, cuando aprehendieron a dos jóvenes de 18 años de edad.

Detienen a jóvenes por conducir moto robada en Ciudad Obregón. Foto: Internet/Ilustrativa

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 21 de enero del 2024, alrededor de las 00:40 horas, tiempo local, en la calle Base esquina con Camino Real, al Sur de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que elementos de la Policía Municipal de Cajeme realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando interceptaron a dos jóvenes circulando en una motocicleta.

El reporte señala que los masculinos, identificados como Christian Alejandro 'N' e Iván Adrián 'N', de 18 años cada uno, iban manejando una motocicleta de la marca Italika, línea FT125, en color negro, modelo 2022. No obstante, la unidad ligera no tenía placas, y los tripulantes iban a exceso de velocidad y no tenían cascos, por lo que los policías los siguieron durante varios metros y les marcaron un alto.

Cuando las autoridades les pidieron los papales de la moto, los jóvenes confesaron que no la tenían, por lo que revisaron en la Plataforma México del C2, el estatus del automotor. Ahí se señaló que la motocicleta tenía un reporte de robo. Por lo anterior, los agentes de la Policía detuvieron a los jóvenes; los subieron a una patrulla y los llevaron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM).

Ahí los jóvenes fueron certificados por un médico, y más tarde, fueron remitidos al Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde los procesarían por los crímenes mencionados. En tanto, las autoridades realizaron el Informe Policial Homologado (IPH); a la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si estos hombres serían los responsables del robo.

