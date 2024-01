En Ciudad Juárez rescatan a 15 personas secuestradas, entre ellos migrantes y menores

Comparta este artículo

Juárez, Chihuahua.- Un operativo de Atención al Delito de Secuestro se convirtió en el rescate de quince personas privadas de su libertad en la colonia Hacienda de las Torres, ubicada en Ciudad Juárez, informó la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. El hecho que ocurrió el martes 24 de enero también resultó en la captura de tres individuos, quienes presuntamente son responsables del crimen. Entre las personas que rescataron había ciudadanos originarios de varios estados.

Algunos eran del Estado de México, otros de Aguascalientes y Guanajuato. No obstante, también se reportó la liberación de migrantes procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, entre los cuales hay tres menores de edad. Los agentes, al momento del operativo lograron detener a Daniel R-R-. Pablo C. C. y Axel Gerardo A. R. De igual manera, en el arresto se aseguró un arma de fuego y dos vehículos usados por los sospechosos.

Según la Fiscalía del estado, la intervención de los investigadores se logró gracias a un detallado trabajo de inteligencia que permitió a las autoridades localizar el lugar donde mantenían a los secuestrados. Junto a los objetos incautados, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para comenzar las averiguaciones correspondientes. Por otro lado, el operativo fue resaltado por el organismo como una representación de la continua lucha contra el secuestro de la entidad.

Los esfuerzos de las autoridades por combatir este tipo de crímenes se mantienen como una prioridad dentro de la agenda de seguridad pública. Asimismo, la Fiscalía no pudo revelar más información sobre el operativo pues comunicó que el proceso judicial contra los sospechosos está a la espera de ser divulgado. Cabe destacar que las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria para sobrellevar el violento suceso.

En el año 2023, los secuestros en México subieron un 3.2 por ciento, en comparación con las cifras del año anterior. La cifra que registró es de 2,402, de las cuales 772 eran migrantes, según el reporte de la asociación Alto al Secuestro. Entre enero y diciembre de 2023, de acuerdo con el ‘Reporte Nacional de Secuestro’, México vivió 919 secuestros, lo que supone un aumento ante los 890 casos de 2022.

