Asesinan a Clemente 'N', líder de la Familia Michoacana en el Estado de México

Comparta este artículo

Estado de México.- Un cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo en el municipio de Villa Guerrero, informaron las autoridades del Estado de México. Según los primeros reportes, la víctima es Clemente 'N', alias 'El Ratón', quien es el presunto líder de una célula delictiva de la Familia Michoacana y quien solía ser uno de los objetivos prioritarios de la entidad, además de que el grupo es considerado como uno de los principales generadores de violencia en el territorio.

La madrugada de este viernes, alrededor de las 4:00 horas, varios elementos de la Policía Municipal de Villa Guerrero dieron el reporte de haber hallado el cuerpo, además de que en la zona había 200 elementos balísticos, según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las autoridades de la entidad daban seguimiento a este presunto delincuente, ya que operaba en la región sur de la entidad.

Hasta el momento, las autoridades desconocen cuál era el móvil detrás del asesinato del presunto criminal, sin embargo los peritos ya se encuentran desarrollando las investigaciones correspondientes para conocer las razones del hecho, no obstante, los medios de comunicación locales no descartan que su muerte esté relacionada con su actividad criminal. En diciembre del año pasado, la fiscalía inició un operativo para dar con la captura de Celemente, pero no lograron su cometido.

En aquel momento del 223, las fuerzas de la policía iniciaron el operativo en el municipio de Villa Guerrero para dar con el presunto líder criminal, pero únicamente pudieron capturar a quien era su pareja sentimental, Nancy 'N', captura que se informó a la ciudadanía hasta el 13 de enero de este 2024.

Fuentes de la FGJEM señalaron que en esta movilización logró escapar el presunto líder de la Familia Michoacana, mientras que su prometida fue capturada y presentada ante el Ministerio Público. La mujer fue presentada vestida de novia. La mujer estaría relacionada con la célula delictiva de la Familia Michoacana liderada por 'El Ratón', con operaciones en el Valle de Toluca, principalmente en extorsiones a pollerías, tortillerías y materiales de construcción.

Fuente: Tribuna