Código Rojo en Ciudad Obregón: Voraz incendio causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en inmediaciones del fraccionamiento Hacienda del Rosario, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fuerte incendio: una vivienda, la cual presuntamente estaba abandonada, comenzó a arder en llamas. Vecinos dieron aviso a las autoridades locales a través del Servicio de Emergencias 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Bomberos de Cajeme atienden incendio en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del día de ayer, sábado 27 de enero del 2024, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en una vivienda que está en el fraccionamiento Hacienda del Rosario, al Oriente de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que vecinos vieron salir mucho del inmueble, el cual no estaba siendo ocupado desde hace ya varios meses.

Luego vieron mucho fuego salir del inmueble. Ante el temor de que el siniestro se propagara, dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se activó el Código Rojo en la zona y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme. Estos llegaron en tres máquinas extintoras.

Debido a que el incendio no dejó víctimas mortales ni heridos, no fue requerido el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Más tarde, se confirmó que el siniestro fue causado por habitantes que se dieron a la fuga. La zona quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes buscaron evidencias de hechos delictivos; no obstante, no hay reportes positivos, a la fecha de publicación de esta nota.

Ciudad Obregón: Supuesto fraude en financiera desata pelea campal

En otras noticias en materia de seguridad, la tarde del mismo sábado, alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en un negocio que se ubica en las calles Chihuahua y Guerrero, en la colonia Centro de Ciudad Obregón (estado de Sonora), se desató una pelea campal. Vecinos del sector que escucharon gritos e insultos al interior del negocio dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. Hubo ocho detenidos. TRIBUNA te comparte más detalles aquí.

Fuente: Tribuna