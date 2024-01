Transportistas embisten a presuntos asaltantes en carretera Querétaro-Celaya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un dramático episodio capturado por cámaras de seguridad, transportistas que circulaban por la carretera Querétaro-Celaya se enfrentaron a presuntos asaltantes en un intento por repeler el aumento de robos que ha afectado al gremio en las últimas semanas. El incidente, registrado la madrugada del 26 de enero, muestra cómo dos traileros decidieron no detenerse ante los intentos de un grupo delictivo de forzarlos a frenar sus unidades.

El video viralizado en redes sociales exhibe el momento en que una camioneta oscura se coloca al frente de uno de los transportistas y comienza a reducir la velocidad, un modus operandi que se asemeja a tácticas previamente empleadas en asaltos a camiones en las carreteras mexicanas. Ante esta situación, uno de los conductores disminuye su velocidad con precaución, mientras que dos camiones que lo seguían optan por aumentar la velocidad, aparentemente intentando evitar el asalto.

La maniobra de los transportistas sorprendió a los presuntos asaltantes, ya que en lugar de detenerse, uno de los camiones casi arrolla a uno de los supuestos criminales, mientras que la otra unidad pesada embiste y arrastra por varios metros al vehículo particular que intentaba cerrarles el paso.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre el estado de salud de las personas que viajaban en la camioneta particular. Sin embargo, la grabación muestra cómo los transportistas continúan su camino tras el enfrentamiento, mientras uno de los presuntos asaltantes salta hacia el acotamiento y el conductor del vehículo particular se ve obligado a detenerse en la carretera.

Este incidente se suma a la creciente ola de asaltos y ataques contra transportistas que circulan por las carreteras de México. La Federación Mexicoamerica de Transportistas (Fematrac) ha convocado a un paro nacional para el próximo como parte de una protesta para exigir una solución a la inseguridad que afecta al gr5 de febreroemio. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal, incluyendo la presencia de la Guardia Nacional en las autopistas, los hechos violentos continúan, generando un clima de tensión y temor entre los transportistas.

Además de los asaltos, los transportistas también son víctimas del cobro de peajes ilegales, donde grupos criminales establecen retenes en algunas vialidades para extorsionar a los conductores y exigirles dinero a cambio de permitirles continuar su camino. Estos incidentes subrayan la urgencia de abordar la inseguridad en las carreteras y garantizar la protección de los trabajadores del transporte en México.

