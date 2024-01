Ciudad Obregón: Tras agresión armada, autos chocan contra patrulla; hay 2 víctimas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Como informó oportunamente TRIBUNA, la tarde del pasado domingo se reportó una agresión armada en inmediaciones de la colonia Real del Sol, en la cabecera municipal de Cajeme (estado de Sonora), la cual dejó como saldo una víctima mortal que permanece en calidad de desconocida. Al momento que las autoridades realizaban las diligencias correspondientes, se reportó un fuerte accidente vehicular con una patrulla, el cual dejó dos víctimas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Accidente en Ciudad Obregón deja dos víctimas. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, luego de la balacera en la colonia Real del Sol de Ciudad Obregón (ocurrida la tarde del domingo 28 de enero del 2024, después de las 13:30 horas, tiempo local), personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo presente para recaudar la evidencia balística e integrarla a una nueva carpeta de investigación.

Agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de resguardar el área y realizar el Informe Policial Homologado (IPH). Debido a que había varios casquillos en el acotamiento, elementos de la FGJES dejaron una unidad estacionada sobre la Carretera, al Norte de Ciudad Obregón.

Mientras tanto, personal de la Policía Municipal de Tránsito se encargó de organizar el tránsito, para así sacarle la vuelta a la patrulla. No obstante, cuando concluyeron sus labores, en lugar de regresarla al acotamiento, la dejaron sobre la carretera y sin vigilancia, acusa información extraoficial. En un momento, un automóvil de una empresa, no pudo rodearla y frenó fuertemente, lo que provocó que un coche particular se impactara contra el primer vehículo y luego con la patrulla.

En estos eventos, dos personas resultaron con lesiones. Uno, un masculino que iba conduciendo el vehículo particular Dogde Ram, no requirió atención hospitalaria, pero su copiloto, una fémina, sí. En tanto personal de la Guardia Nacional División Caminos se hizo cargo de deslindar las responsabilidades. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si hay detenidos por este fuerte accidente al Norte de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna