Código Rojo en Ciudad Obregón: Balacera en la vía pública causa pánico entre los vecinos

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado martes en inmediaciones de la colonia Robles del Castillo, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una balacera en plena vía pública. Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego y temieron por su integridad dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. TRIBUNA te comparte los detalles.

Balacera en Ciudad Obregón, Sonora, moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del pasado martes 2 de enero del 2023, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en las calles Emiliano Zapata y Robles del Castillo, en la colonia homónima de Ciudad Obregón, Sonora. Desde sus hogares, residentes señalaron que detrás de una vivienda en aparente estado de abandono se escucharon varios balazos, por lo que prefirieron dar aviso a las autoridades.

A la brevedad se activó el Código Rojo en Ciudad Obregón y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes pidieron apoyo a oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Ahí comenzaron a supervisar la zona, pero señalaron que no encontraron ni casquillos de arma percutidos, ni a gente armada. Asimismo, debido a que no se ubicaron víctimas, no se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja.

Información extraoficial apuntó que, presuntamente, los agentes lograron detener a al menos dos sujetos, quienes presuntamente estarían relacionados con este tiroteo, sin embargo, la Policía Municipal de Cajeme no ha presentado un informe sobre esto. Solo se realizó el Informe Policial Homologado (IPH) que se presentará ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Cabe señalar que luego de esta supuesta balacera, se reportó un asesinato en la comisaría Esperanza, al Norte de Ciudad Obregón. Hasta ahí llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística y de abrir una nueva carpeta de investigación. TRIBUNA te comparte todos los detalles de este nuevo homicidio aquí.

