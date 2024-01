A tempranas horas, sicarios ultiman a balazos a un hombre al Norte de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- "¿Cuándo terminará la violencia en Cajeme?", se pregunta la población, la cual año con año sueña con que la paz y seguridad regresen al municipio del Sur de Sonora. Sin embargo, parece ser que el anhelo está cada vez más lejos, pues no paran los asesinatos en la región. Ahora, durante la madrugada de este miércoles 3 de enero del 2024, se reportó un nuevo homicidio, al Norte de Ciudad Obregón: TRIBUNA te comparte los detalles sobre este crimen.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, esta violenta muerte ocurrió durante la madrugada de hoy, alrededor de las 00:28 horas, tiempo local, en la calle Heroico Colegio Militar, entre las vialidades de Cuitláhuac y Canal Bajo, al Norte de la cabecera municipal de Cajeme, en la comisaría Esperanza. En plena vía pública se desató una agresión armada, la cual alertó a los vecinos de la región, quienes ya estaban descansando.

A la brevedad se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Cuando se confirmó que en ese sitio había una persona herida con proyectiles de arma de fuego se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, quienes no tardaron en llegar. No obstante, al revisar a la víctima, señalaron que esta ya no contaba con signos vitales.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Homicidio en Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

El cuerpo del ahora occiso quedó cubierto con una manta azul, mientras que la escena del crimen fue acordonada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y resguardada por personal de la Secretaría de Marina (Semar). Información extraoficial señaló, por otra parte, que en este ataque armado una persona resultó herida y que fue llevada a un nosocomio de Ciudad Obregón; se desconoce su estado de salud.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es el estado de salud de las víctimas, así como el móvil de esta agresión armada. No obstante, la escena y las evidencias ya están en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES); elementos se encargarán de realizar las diligencias correspondientes y de abrir una nueva carpeta de investigación por este homicidio al Norte de Ciudad Obregón, Sonora.

