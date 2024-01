Ciudad Obregón: Masculino se mete a la Laguna de Náinari y autoridades se movilizan

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado lunes en inmediaciones de la Laguna de Náinari, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que vecinos del sector vieron cómo una persona del sexo masculino se metió a "darse un baño". De inmediato se dio aviso a las autoridades, a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se desplego un impresionante operativo. El hombre está sano y salvo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Rescatan a hombre de la Laguna de Náinari. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 29 de enero del 2024, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en la Laguna del Náinari, al Norte de la calzada Ostimuri, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que civiles que pasaban por la zona vieron a una persona entrar a las aguas; ante el temor de que se tratara de un suicidio o un hecho delictivo, dieron aviso a las autoridades.

De inmediato se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Tras confirmar el reporte, pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes con el equipo de Rescate Acuático lograron sacar al hombre. Por fortuna, este no estaba en peligro, ya que solo se quería "dar un baño".

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el nombre del hombre, sin embargo, información extraoficial señala que sería alguien que "padece de sus facultades mentales". El hombre quedó en manos de las autoridades locales, quienes a bordo de una patrulla, la número 239, lo trasladaron al edificio de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM). Ahí las autoridades se encargarían de realizar las diligencias correspondientes.

Debido a que la persona no presentó lesiones, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, ni el traslado a un centro hospitalario de Ciudad Obregón. De momento, no se han compartido más detalles sobre este hombre, quien presuntamente viviría en situación de calle y por eso se habría vulnerado en la Laguna de Náinari. No hubo heridos por estos eventos en la cabecera municipal de Cajeme.

Fuente: Tribuna