Fatídico accidente en Ciudad Obregón: Automóvil choca en un puente y termina volcado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del puente elevado que se encuentra en la calle Norman E. Borlaug, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que ocurriera un fuerte accidente vehicular: un coche particular se impactó contra los muros de contención y terminó volcado. Por fortuna, el siniestro no dejó heridos ni muertos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades atienden accidente en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 29 de enero del 2024, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en el puente de la Norman E. Borlaug, en Ciudad Obregón. En el carril poniente circulaba Víctor Manuel B. O., de 52 años de edad, a bordo de un vehículo tipo vagoneta de la Ford, línea Escape, modelo 2003.

En un momento, cuando iba de Sur a Norte a máxima velocidad, el señor Víctor Manuel perdió el control de la unidad y se impactó contra uno de los muros de contención del transitado viaducto. El fuerte choque provocó que su vehículo se volcara, y el quedara atrapado. Otros conductores que vieron todo el accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al afectado, no obstante, señalaron que no presentó heridas de gravedad y solo ocurrieron daños materiales en su vehículo. No fue necesario llevar al hombre a una unidad hospitalaria de Ciudad Obregón.

El automóvil que estaba volcado fue retirado por una grúa de empresa y llevada a un local de encierro. En tanto que los elementos de Tránsito Municipal de Cajeme se encargaron de realizar el Informe Policial Homologado (IPH) y presentarlo ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Durante varios minutos el tránsito se vio afectado, sin embargo, volvió a la normalidad sin presentar más detalles.

Fuente: Tribuna