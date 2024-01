Limpiaparabrisas intenta estafar a conductor; se lanza contra auto y finge ser atropellado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las ideas para extorsionar parecen renovarse con el tiempo. Cada cierto tiempo, medios informar a los ciudadanos sobre nuevas medidas de precaución a adoptar ante el surgimiento de técnicas para engañar a las personas. Esta semana se dio a conocer un caso inédito para obtener dinero a partir del embuste. Se trata de una persona que se dedica a limpiar parabrisas en las vías que fingió ser atropellado por un automovilista.

A través de redes sociales se compartió un video que captó la escena y rápidamente la grabación acumuló varias vistas. En la grabación se observa a un hombre caminando entre los carriles de la avenida La Morena, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Como es costumbre, a cada conductor al que se le acercaba le ofrecía sus servicios para lavar los cristales de los vehículos.

Con una seña, el sujeto le sugiere a los ocupantes de la unidad si requieren de una limpieza en el parabrisas. Los pasajeros amablemente responden que no es necesario. Por lo que se ve en el clip, el vehículo estaba en marcha, pero descendiendo la velocidad para frenar por completo ante la luz roja del semáforo.

"¡Así está bien amigo, gracias! ¡A la vuelta, gracias!", se escucha en el video. El limpiaparabrisas inicialmente camina por el lado derecho del automóvil, pero rápidamente cambia de dirección en cuanto recibe una negativa de permitir que realizara su trabajo. En un instante lo vemos en la parte frontal del auto que seguía avanzando; esto fue aprovechado por el individuo para simular que lo atropellaron.

Con una maniobra, el varón se arroja de espalda contra el cofre para después tirarse al suelo. Unos segundos más tarde se levanta y lanza patadas y golpes a la puerta del copiloto. "¡¿Qué te pasa?! Ahora qué pend*jo, me aventaste", reprocha. Los ocupantes de coche le dicen que no se trató de ningún accidente y que fue él quien se lanzó a propósito. Sin atender a explicaciones, el hombre les grita: "¿Por qué me aventaste?, Contéstame, pend*jo". Esta sería una técnica para obtener una especia de indemnización por parte de los supuestos responsables.

