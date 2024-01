Excoordinador de diputados del PRI es investigado por trata de personas; 'Alito´ lo defiende

Comparta este artículo

Estado de México.- El excoordinador de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en CDMX, Armando Tonatiuh, fue detenido acompañado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) para que rindiera una declaración por la posible responsabilidad del delito de trata de personas, en modalidad de explotación sexual. Por otro lado, el presidente del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, salió a defenderlo.

El dirigente priista respaldó a Armando pues dijo que están siendo víctimas de actos de presión, además de chantaje y persecución, cuyo propósito, según el funcionario, es lograr la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de la Ciudad de México.

Todo mi respaldo a mi amigo @TonatiuhGCase y a las Diputadas y Diputados Locales del PRI en la Ciudad de México, quienes están siendo presionados, chantajeados y perseguidos por este autoritario régimen, con tal de intentar conseguir los votos para la ratificación de la Fiscal de la CDMX.”, sostuvo.

Cabe destacar que 'Alito' denunció que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está detrás de estas actividades, las cuales consideró como amenazas contra la libertad. Asimismo, destacó que la postura de los legisladores no cambiará en lo que respecta a la fiscal “Las amenazas de MORENA no van a servir absolutamente de nada, no nos vamos a doblar ni nos vamos a rajar. La postura del PRI es clara: VOTAREMOS EN CONTRA”, publicó este 6 de enero en su perfil en X.

Además del dirigente del PRI, otros actores políticos se sumaron a la denuncia, entre ellos destaca Santiago Taboada, quien funge como precandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El aspirante al cargo señaló que la investigación contra Tonatiuh 'N' por trata de personas de carácter sexual, está llevada a cabo por Godoy, a quien agregó que es una "espía y plagiaria", esto último en relación al presunto plagio de tesis que realizó la funcionaria.

“Una muestra más de su desesperación ante su inminente derrota el día lunes en el @Congreso_CdMex. No nos van a doblar ni con sus amenazas ni con su persecución”, sentenció. Otro político destacado que se le sumó, es Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) “La fiscal carnala y espía de la CDMX acaba de detener a @TonatiuhGCase, como parte de su terrorismo judicial y desesperación de Morena para lograr la ratificación de @ErnestinaGodoy_.”

