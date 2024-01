Joven de 18 años agrede a su mamá y a su hija de 1 año en Torreón

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- La denuncia de que una persona se encontraba lesionada por agresiones movilizó a distintas dependencias en la colonia Ana de Torreón el pasado viernes 5 de enero, sin embargo, cuando las autoridades llegaron a la escena, no había rastro de los supuestos afectados. El hecho se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando se ingresó el reporte al Sistema de Emergencias 911, el cual consistía en que había una mujer agresiva con varias personas y existía un herido.

Los medios de comunicación locales reportaron que los Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar e identificaron a Priscila 'N', misma que se encontraba sola y afirmó no saber qué estaba pasando a los agentes, no obstante, los vecinos aseguraron que ella había golpeado a un joven y a una bebé. A la llegada de la ambulancia, no había a nadie a quien atender.

Los testigos que señalaron a la joven, dijeron además que la niña lesionada tenía apenas un año, misma que presentaba cortaduras en las palmas de la mano. Cabe destacar que después de una búsqueda preliminar, los oficiales no encontraron en la escena a la niña, por lo que en un comunicado aseguraron que realizarán las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, la Fiscalía local no ha dado más información.

Con la incorporación del artículo 343 quinquies, se plantea imponer una pena que va desde los seis meses a cinco cinco años en prisión a quien agreda a un menor de edad, utilizando el maltrato psicológico y la fuerza física, ya sea con objeto contundente: arma o cualquier otro instrumento, medio o sustancia química; o causándole una alteración a su salud y a su integridad física o psicológica.

