Fatídico accidente vehicular en Ciudad Obregón: Sujeto alcoholizado choca con una patrulla

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo parecía indicar que este sería un fin de semana tranquilo en Cajeme, uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal; debido a que no se reportaron agresiones armadas ni detenciones importantes en los últimos días. No obstante, ocurrió un fuerte accidente vehicular en la cabecera municipal, el cual involucró a las autoridades. Por fortuna, no se reportaron heridos ni víctimas letales.

Accidente vehicular en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo 7 de enero del 2024, alrededor de las 05:30 horas, tiempo local, en las calles Jalisco y Adalberto L. Salcido, en la colonia Municipio Libre, de Ciudad Obregón, Sonora. Ahí estaba detenida una patrulla de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSP), frente a un semáforo en color rojo.

En un momento, la unidad, la cual era una vagoneta marca Jac, edición 2023, propiedad del ayuntamiento de Cajeme, fue impactada, presuntamente, por un hombre llamado Adolfo Abraham H. G., de 43 años, quien estaba alcoholizado y conducía un sedán Hyundai, línea Elantra, modelo 2012, color negro. El civil iba circulando por la calle Jalisco, de Sur a Norte, sin embargo, cuando llegó a la Salcido invadió el carril y se impactó de frente contra la patrulla.

Por fortuna, el accidente no dejó heridos ni muertos que lamentar, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja; solo se detalló que el presunto responsable se quedó dormido frente al volante, supuestamente por estar bajo los efectos de sustancias embriagantes, lo que habría causado el fuerte impacto. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme informaron sobre el accidente y pidieron refuerzos.

Otros oficiales bajaron de su auto al supuesto responsable y lo llevaron detenido a las oficinas de la SSP. Momentos después, el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde se definirá su situación legal. Por otra parte, los daños materiales se cuantificaron de manera global en aproximadamente ochenta mil pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX).

