Incendian la camioneta de la presidenta de Morena en Jalisco; todavía no hay sospechosos

Guadalajara, Jalisco.- El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco informó que a la camioneta de la presidenta estatal, Katia Castillo fue quemada por un grupo de personas las cuales todavía no están identificadas. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero, pero fueron confirmados por el partido hasta este lunes.

“En Morena Jalisco condenamos enérgicamente los actos violentos en contra nuestra Presidenta Estatal, Katia Castillo Lozano, ocurridos el 6 de enero en El Salto, que resultaron en el incendio de un vehículo”, se puede leer en el breve comunicado del partido político.

El partido de Morena en Jalisco demandó una aclaración contundente y rápida a las autoridades, asimismo hicieron un llamado a la "paz y fraternidad". Cabe aclarar que según reportes de medios de comunicación locales, los hechos ocurrieron alrededor de la madrugada del sábado 6 de enero y especificaron que el vehículo que quemaron era una camioneta marca Toyota. Todo apunta a que no se trató de un accidente.

La presidenta estatal aseguró que, al lado de su vehículo, había un recipiente con restos de un líquido inflamable. También el lunes 8 de enero el partido político local Hagamos, el cual tiene una alianza con Morena, externó sus posicionamiento sobre la quema de la camioneta y calificaron los hechos como una acto de “vandalismo e intimidación”. El funcionario detalló que el vehículo estaba afuera de las instalaciones de Morena y que no hubo personas heridas.

“Exigimos a las autoridades que aclaren este lamentable hecho, recordando que no es la primera vez que se presenta un ataque en contra de un partido”. No se tiene información de quiénes serían los responsables de la quema del vehículo y tampoco se conoce si estos hechos están relacionados con algún grupo del crimen organizado, al igual que no se sabe si la quema estaba dirigida al partido en general o solo a la presidenta estatal. Hasta el momento, el comunicado llegó desde el Morena y no de la Fiscalía.

