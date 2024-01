Recibe Armando Prisciliano 9 años de prisión por trata de personas en Estado de México

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que un hombre llamado Armando Prisciliano Jacinto recibió una sentenciado a 9 años de prisión, tras ser encontrado culpable del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Además deberá pagar multa de 627 mil 340 pesos y 36 mil 400 pesos como reparación del daño.

Indagatorias del caso precisaron que el 15 de diciembre de 2021, la víctima, quien tenía 18 años de edad, conoció al ahora sentenciado, mismo que le ofreció trabajo en un negocio de recaudería, en el municipio de Toluca. La víctima comenzó a laborar en el sitio un día después; pero fue obligada a iniciar su jornada a las 6:00 horas, en malas condiciones de trabajo, ya que no se le permitía bañarse, no le daba alimentos suficientes y no le permitía ir a casa.

Esta persona escapó el 16 de abril de 2022, aprovechando que el implicado no se encontraba en el sitio. La FGJEM inició la indagatoria por estos hechos y recabó pruebas, los cuales fueron aportados a la autoridad judicial, quien giró una orden de aprehensión contra este individuo. El implicado fue capturado y quedó a disposición de la autoridad judicial, quien, tras el debido proceso legal, le decretó la pena de 9 años de cárcel.

Cabe mencionar que en mayo de 2023, las autoridades mexiquenses dictaron una condena de 4 años y 8 meses de prisión para este individuo, tras ser hallado culpable trata de personas en la modalidad de explotación laboral, en agravio de otra víctima de 16 años, por lo que suma dos sentencias en su contra. Asimismo, Armando Prisciliano Jacinto deberá someterse a terapia psicológica dentro del penal.

En otro caso similar, elementos de la Fiscalía del Estado de México ejecutaron una orden de captura en contra de una mujer llamada Yolanda 'N', señalada por su posible autoría en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en agravio de una fémina. La detenida fue capturada en el municipio de Valle de Chalco e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

Fuente: Tribuna y FGJEM