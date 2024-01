Demanda de atención médica supera la capacidad del IMSS en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ana Laura, cada semana desde hace un mes se levanta antes de que salga el sol y aún con las dificultades que conlleva el alistarse para salir al contar con una pierna rota, sale de su hogar en la comunidad de Quiriego para trasladarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón para acudir para "probar suerte" y consiguir cita para realizarse los estudios necesarios para avanzar en su atención médica.

La atención del equipo médico es muy buena, pero el problema es agendar cita, yo desde diciembre estoy batallando para que me logren empatar mi cita con el especialista y la de los estudios que me solicitaron, me dijeron que viniera el día 3 de enero para hacerme un estudio de rayos X pero no he podido realizarlo, me aconseja mi doctor que me haga el estudio por fuera, pero la verdad no tengo los recursos", declaró.

Problemática

El caso de Ana Laura, no es aislado y es que de acuerdo a los propios derechohabientes la demanda de atención médica sobrepasa la capacidad que ofrece la institución, ya que de forma recurrente se tiene registro que desde el mes de diciembre la asignación de citas se dan para semanas e incluso meses posteriores a la solicitud.

Tengo que hacer el gasto de venir hasta Obregón no solo para sacar cita, sino para sacar mi incapacidad, y aunque mucha gente acelera el tramite realizando sus estudios en laboratorios particulares, para mi es imposible costear eso", añadió Ana Laura.

Por su parte, Gilberto Jiménez, derechohabiente explicó que cada cierre de año es difícil que los trabajadores sean atendidos o que reciban una cita de médicos especialistas, sobre todo en el área cardiología, oftalmología o urgencias, y al llegar el mes de enero, una vez que se realiza la programación, los trabajadores deben esperar varios meses para ser atendidos debido a los pacientes que no lograron conseguir cita al cierre de año.

En mi caso he batallado para que me hagan una tomografía, desde mediados de diciembre vine y me dijeron que la maquina se encontraba fuera de servicio, imagino que somos muchos los que nos vemos afectados por esta situación ya que incluso en el área encargada colocaron mensajes de que no sirve el tomógrafo, y no nos dan razón para cuándo estará en funciones", compartió.

Asimismo, Guadalupe Vega, refirió que requiere realizarse una biopsia pero la cita para los estudios le fue asignada para finales de febrero, por lo cual expuso la situación a su doctor, quien le recomendó hacerse los estudios necesarios para la intervención en un laboratorio ajeno al IMSS.

Es verdad que si hay citas, a meses de distancia, pero a uno le urge atenderse, por eso pague mis estudios y los traje a la brevedad, con eso el médico me pudo programar la toma de la biopsia antes de la primer quincena de enero, el personal es atento y los doctores de calidad, pero creo que ya se sobrepasó la capacidad de derechohabientes, por eso cada vez es más difícil conseguir citas tanto médicas como para los estudios", señaló.

Irma Montiel, derechohabiente, compartió que, en su caso particular, le ha tocado estar acudiendo a intentar que se le otorgue cita

El IMSS de Ciudad Obregón está actualmente superado

para agendar un estudio, dificultándole debido a su avanzada edad, el no tener una pronta respuesta. "No tengo quien me ayude con tanto papeleo que piden, en ocasiones viene una vecina ya que a mí se me dificulta caminar, pero no puedo decirle que venga todos los días, ya tengo 70 años y para sacar cita es en el primer piso, por eso cuando después de estar varias horas esperando y me dicen que vuelva después, para mí es muy difícil".

Fuente:Tribuna