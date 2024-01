Tenía 36 años: Identifican a hombre ejecutado en plena calle de Ciudad Obregón, Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los homicidios no terminan en Cajeme, una de las ciudades más peligrosas no solo de la República Mexicana, sino de todo el Mundo, debido al alto número de asesinatos que registra mes con mes. Si bien se han implementado estrategias para disminuir la violencia, estas no serían suficientes. Ahora, en el octavo día de este Año Nuevo se reportó un nuevo atentado. La víctima, un hombre adulto, ya fue reconocida por las autoridades locales.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Ejecutan a hombre en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 8 de enero del 2024, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, en plena vía pública de la calle Puerto de Topolobampo y Salinas Cruz, en la colonia México de Ciudad Obregón, Sonora. Hasta ese sitio llegaron sujetos armados, quienes sin mediar palabra con la víctima comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

Luego de la balacera, los supuestos sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido, mientras que el acribillado quedó tirado en una banqueta, donde se desangrada. Testigos y vecinos del sector que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo en Ciudad Obregón. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Cuando confirmaron que en el sitio estaba una persona lesionada, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que, lamentablemente, el masculino ya no tenía signos vitales. Ahí se señaló que el ahora occiso respondía en vida al nombre de Jorge Raúl B. P., alias 'El Pelón' de 36 años de edad. De momento, no se tienen detalles sobre el móvil de esta agresión armada.

La zona de la agresión quedó acordonada y fue resguardada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También llegaron elementos del Ejército mexicano. Más tarde, la escena y las evidencias fueron entregadas a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna