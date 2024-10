Nogales: Guadalupe acusa a su sobrino de agredirla; él enfureció porque no le vendió su auto

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Existe un dicho que dice que son la familia no se deben hacer negocios, puesto en caso de que las cosas terminen mal, los vínculos afectivos también se ven afectados y las cosas no vuelven a ser las mismas. Este fue el caso de Guadalupe ‘N’, de 48 años, y su sobrino, quien la agredió a piedras, una vez que éste se enteró de que ella no le vendería su automóvil, por lo que él tomó represalias.

Los hechos ocurrieron en Nogales, Sonora, alrededor de las 16:07 horas del pasado jueves 10 de octubre, en la calle Leones, en la colonia Bellavista, sitio hasta el que asistieron las autoridades después de recibir un llamado de auxilio, en el que la fémina denunció que su sobrino habría comenzado a lanzarle piedras a su vehículo, un vehículo tipo Jeep Cherokee, que habría comprado hacía medio mes.

De acuerdo con reportes de la víctima, tiempo atrás había acordado con su sobrino que le vendería su auto; pero al final se lo terminó vendiendo a otra persona porque su familiar jamás le entregó el dinero acordado. Esta situación desató la furia de su pariente, quien acudió a verla, para luego comenzar a arrojarle piedras a su nuevo automóvil, el cual terminó con un vidrio estrellado de la parte posterior, para luego marcharse del sitio.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades lograron aprehender al sujeto o si éste habría logrado fugarse luego de protagonizar la acción violenta; sin embargo, se sabe que la policía intentó tranquilizar a la mujer, a quien le leyeron sus derechos como víctima de un delito. Por ahora se ignora si la fémina habría optado por demandar a su familiar o simplemente dejaría pasar la ocasión y llegará a un acuerdo con su sobrino de manera externa.

Mujer denuncia a su sobrino por arrojarle piedras en Nogales

¿Qué pasa si daño propiedad privada en México?

El daño a la propiedad está clasificado como un delito y, según información expedida del Código Penal Federa, en su Artículo 397, se informó que se impondrán de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a cinco mil pesos, a las personas que resulten culpables del mencionado delito ya sea por incendio, inundación o explosión con daño o peligro a un edificio, vivienda, habitación, ropa, muebles, objetos personales, archivos públicos, entre otras cosas.

Fuentes: Tribuna