Bloqueos en Tláhuac para exigir la localización de Iana Alexa Quecholac Morales

Ciudad de México. — La alcaldía Tláhuac vivió una tarde de protestas y bloqueos en diversos puntos estratégicos, donde familiares y vecinos exigieron la localización con vida de Iana Alexa Quecholac Morales, adolescente desaparecida desde el pasado 8 de octubre. La movilización fue organizada por los allegados de la menor, quienes denuncian la falta de resultados por parte de las autoridades en las labores de búsqueda.

Los manifestantes obstruyeron al menos cuatro vialidades, entre ellas la calzada Tláhuac-Chalco, el acueducto Paradero Tláhuac, Paso Conejo, y Tláhuac-Tulyehualco. Las protestas comenzaron aproximadamente a las 17:00 horas, lo que complicó el tránsito en estas zonas, según reportó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Ante la situación, las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar vías alternas como la calle Mar de las Lluvias o la avenida San Francisco.

Hay que señalar que entre las pancartas que se alzaron durante la protesta se leían mensajes como: “Alexa resiste, tu familia te busca”, “Hasta encontrarte, Alexa” y “Exigimos a las autoridades hagan su trabajo”. Las manifestaciones fueron también un espacio para que vecinos y familiares de la adolescente se reunieran en un deportivo de la zona, donde discutieron las próximas acciones a seguir. Durante este encuentro, los asistentes corearon consignas como: “Alexa no se fue, a Alexa se la llevaron” y “No estamos solos, nos falta Alexa”.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, Alexa Quecholac Morales fue vista por última vez el 8 de octubre en la colonia La Habana, en la alcaldía Tláhuac. La menor tiene complexión delgada, tez blanca, cara redonda, cabello castaño oscuro lacio hasta media espalda y ojos café oscuro. Mide aproximadamente 1.55 metros. Hasta el momento, no se han revelado señas particulares ni las circunstancias exactas de su desaparición, lo que mantiene a sus familiares en una profunda incertidumbre.

Hay que señalar que, tanto familiares como amigos de Alexa advirtieron que las manifestaciones continuarán si las autoridades no aceleran las investigaciones. “Si no hay avances, no vamos a parar. Seguiremos en la calle hasta que Alexa regrese a casa”, señalaron durante el encuentro comunitario.

Para emitir un reporte de persona desaparecida en la Ciudad de México, es posible acudir presencialmente a las oficinas de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en República de Cuba 43, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. También se puede realizar el reporte a través de los números telefónicos 55 63 57 8079 y 55 3657 9282, o enviar un correo electrónico a comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx.

Para facilitar la búsqueda, las autoridades recomiendan proporcionar información detallada sobre la persona desaparecida, como nombre completo, edad, estatura, características físicas, señas particulares y última vez que fue vista.

La desaparición de Alexa Quecholac Morales se suma a la creciente preocupación por la seguridad de niñas y adolescentes en la CDMX. La movilización en Tláhuac refleja la desesperación y la impotencia de una comunidad que exige respuestas rápidas y efectivas por parte de las autoridades. Las próximas horas serán cruciales para determinar los avances en la búsqueda y evitar que la situación caiga en la indiferencia.

Mientras tanto, familiares y amigos mantienen la esperanza de que Alexa regrese sana y salva, y reiteran que no cesarán en su lucha hasta lograr su localización.

